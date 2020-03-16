Руководство Валга просит правительство разрешить жителям Латвии приходить на работу в Эстонию

«Известно, что с 17 марта пересечение внутренних и внешних границ Шенгенской зоны временно ограничено. Это особенно болезненно для городов-близнецов Валга и Валка, - пишет Карусэ в своем заявлении. - Об очень тесных связях свидетельствует даже лозунг "Две страны - один город". Во время встречи с мэром Валки Вентсом Армандсом Крауклисом помимо обсуждения предотвращения распространения вируса говорилось и об обеспокоенности вокруг предпринимательства в городах-близнецах».

«Каждый день около полусотни наших южных соседей приходят из-за граицы нам на работу. После закрытия во вторник границы обеспечивается провоз товаров и сырья, если у перевозчиков не будет симптомов заболевания. А обычным гражданам без крайней необходимости пересекать границу будет нельзя. Особенно болезненно это отразится на мясоперерабатывающем производстве Maks & Moorits, а также на мебельной фабрике Gomab и производстве металлических контейнеров Otolux», - поясняет Карус.

«Я понимаю, что борьба с распространением вируса и здоровье человека являются приоритетом номер один, но я намерена запросить у правительства специальное разрешение, позволяющее людям без симптомов пересекать границу для работы на эстонской стороне и наоборот. Необходимые данные можно проверить по электронной среде налогового департамента в регистре работников», - отмечает Карусэ, по словам которой более чуткая реакция правительства на этот вопрос помогла бы смягчить положение людей, работающих в регионе, где уровень доходов намного ниже среднего по Эстонии.