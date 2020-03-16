В работе eKool произошел сбой

В связи с распространением коронавируса с сегодняшнего дня все школы Эстонии перешли на дистанционное обучение. Как минимум на протяжении двух недель свыше 153 000 учеников будут учиться на дому, пишет Postimees.
Дистанционное обучение, на которое в понедельник перешла вся Эстония, перегрузило платформу e-Kool, но платформа Stuudium работает без помех.
Глава отдела коммуникаций Министерства образования и науки Тарму Курм сказал, что сейчас действительно сложилась ситуация, когда перегружена e-Kool, но Stuudium работает без помех.
«Разумеется, министерство срочно выяснит способы решения проблемы», - отметил он.
С понедельника из-за обусловленного коронавирусом чрезвычайного положения более 153 000 школьников Эстонии не менее двух недель будут учиться дома.