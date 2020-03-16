Восприимчивость футболистов к коронавирусу объяснили

«Профессиональные футболисты считают себя неприкасаемыми, когда речь заходит о вирусах, но это не так», — сказала Карнейро. По словам медика, физическая активность, матчи с большой интенсивностью и тренировки создают нагрузку на организм. Кроме того, на иммунитет оказывают негативное влияние частые перелеты. Врач пояснила, что путешествия, как правило, нарушают режима сна, в результате чего спортсмены становятся более восприимчивыми к вирусам.

Карнейро отметила, что футболисты более уязвимые для инфекции и из-за вредных привычек. Она рассказала, что спортсмены во время тренировок часто пьют воду из бутылки, которую затем бросают за линию. Бутылку ставят обратно в ящик, пока ее не возьмет другой игрок. «Вот вам готовый способ передачи вирусов», — заключила врач.