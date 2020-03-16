Работа из дома - всё ещё работа. Как не превратиться в тюленя

Радость может быстро уйти. На её место придёт осознание того, что работа из дома - совсем не мечта. В это время может появиться чувство одиночества, дом внезапно может показаться намного меньше обычного, и что самое важное - на самом деле не будет ощущения, что рабочий день закончился.

Дэвид Хэйзел, руководитель предприятия 15Five, в котором более 40% сотрудников работают отдаленно, поделился с CNN несколькими советами, как сохранить хороший настрой, баланс и работоспособность, работая из дома.

Берите перерыв

Будем честными - редко кто работает восемь часов без остановки, будучи в офисе. За это время все-таки есть кофейные паузы, перерыв на обед, а также общение с коллегами, что даёт небольшую передышку от рабочих обязанностей.

То, что работаем из дома, не означает, что нужно отказаться от коротких перерывов.

"Существует тенденция, что при работе из дома появляется чувство, что ты не работаешь, поскольку ты не в офисе. Потому люди забывают о перерывах", - отмечает вице-президент маркетингового отдела Lenovo Дэвид Рабин.

Не становитесь зависимыми, будьте структурированы

Чтобы привыкнуть к новой рабочей среде, конечно, нужно время.

Рабин отмечает, что вы не должны ограничивать своё передвижение по дому.

Однако важно понимать, какое место дома лучше всего подойдёт для работы и обеспечит то, чтобы окружающая среда помогала продуктивности. Например, нужно найти такое помещение в доме, где можно провести время в тишине, чтобы обдумать, что делать дальше. В то же время, допустим, в гостиной можно делать другие вещи - к примеру, отвечать на э-мейлы, а во время перерыва что-то сделать и по дому - например, подмести пол.

Также рекомендуется создать в своём доме "свободную от работы зону". Дело в том, что, например, ночью трудно отдыхать в своей кровати, если она у вас ассоциируется с работой.

Используйте освободившееся время правильно

Одно из самых лучших приобретений при работе из дома - время, которое вы сэкономите, не отправляясь в офис. Однако это не означает, что рабочий день нужно начинать раньше или заканчивать позднее.

"Полученное время можно посвятить тому, чтобы поспать подольше или провести его с членами семьи. Работа никуда не денется", - говорит консультант по продуктивности Юлия Моргенштерн.

Установите чёткие границы

"Работа из дома не значит, что вам нужно работать на час дольше. Согласуйте свои рабочие часы с прямым руководителем, коллегами и придерживайтесь определённых часов, не трудясь дольше", - говорит Моргенштерн.

По окончании рабочего дня рекомендуется убирать на полку свои рабочие принадлежности (например, ноутбук), а также переодеваться, чтобы самому себе давать сигнал о том, что рабочее время закончилось.