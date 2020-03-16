Министр: свадьбы и похороны сейчас следует проводить в узком кругу

«В жизни есть события, которые нельзя пропустить или отложить. В этом случае круг семьи и друзей должен быть как можно меньше. COVID-19 - очень быстро распространяющийся вирус, и мы должны предотвратить его распространение. Вирус не спрашивает, встречались ли с его носителем в школе, в магазине или на похоронах. Празднование свадеб и дней рождения следует отменить или отложить. Важно действовать добросовестно и разумно», - сказала в пресс-релизе министр по делам народонаселения Рийна Сольман.