Министр: свадьбы и похороны сейчас следует проводить в узком кругу

Во время объявленного государством режима чрезвычайной ситуации запрещены массовые скопления народа. Ограничение также распространяется и на важные семейные события, такие как брак, дни рождения и похороны. Для въезда в страну на похороны из-за границы можно в порядке исключения подать заявление на визу, пишет Postimees.
«В жизни есть события, которые нельзя пропустить или отложить. В этом случае круг семьи и друзей должен быть как можно меньше. COVID-19 - очень быстро распространяющийся вирус, и мы должны предотвратить его распространение. Вирус не спрашивает, встречались ли с его носителем в школе, в магазине или на похоронах. Празднование свадеб и дней рождения следует отменить или отложить. Важно действовать добросовестно и разумно», - сказала в пресс-релизе министр по делам народонаселения Рийна Сольман.
В исключительных случаях иностранцы могут подать ходатайство на получение эстонской визы для прибытия на похороны. Подать заявку на визу можно в иностранных представительствах Эстонии.
В случае регистрации брака, согласованной c учреждениями записи актов гражданского состояния, следует предварительно связаться с учреждением и ознакомиться с введенными ограничениями. «Вероятно, по соображениям безопасности доступ в помещения местных самоуправлений получат только сами молодожены», - добавила глава отдела демографических операций Энель Пунгас
Дополнительную информацию об ограничениях в связи с чрезвычайным положением можно посмотреть на сайте Правительства Республики.