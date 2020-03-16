Пробным камнем э-обучения может стать интернет-соединение

С сегодняшнего дня более 153 000 эстонских школьников как минимум две недели будут учиться дома. Руководство школ при новом порядке обеспокоено, выдержат ли учебные инфосистемы и есть ли у учеников интернет, пишет Postimees.
Ученики школ в Эстонии в 2019/2020 учебном году
- 1-3 классы – 44 335
- 4-6 классы – 45 364
- 7-9 классы – 40 767
- Гимназии – 22 689
Всего: 153 155
Источник: HaridusSilm
Директор Средней школы Тыстамаа, в которой учатся 155 детей, Тоомас Митт сказал, что вопросов больше, чем ответов. «Вчерашняя новость шарахнула, как обухом по голове, - сказал Митт в пятницу. – Мы раньше проводили дни самостоятельного обучения, дни э-обучения, когда учителя уезжали в какую-то другую школу для обмена опытом, но это были короткие выстрелы».
Обеспокоенность вызывает и то, что в Тыстамаа, как в не очень густонаселенном пригороде, не у всех обязательно должен быть интернет. Также школа думает о том, в каких средах вести работу. Электронная учебная инфосистема eKool, по словам Митта, раньше зависала, когда все в конце семестра заходили в нее, чтобы посмотреть оценки. Теперь нагрузка окажется в несколько раз больше.
Руководитель AS eKool Танель Керес сказал, что в последние годы в устойчивость и работоспособность системы было много инвестировано. По его словам, к чрезвычайной ситуации система готова.
Рост нагрузки уже виден. С прошлого понедельника по пятницу в системе были созданы более 2300 новых аккаунтов, что, по словам Кереса, очень большое количество: «Мы постоянно следим за системой, чтобы при необходимости отреагировать». Он добавил, что основная нагрузка по организации учебной работы все же лежит на школах.
Выход из зоны комфорта
Митт предполагает, что в течение этих недель больше будут заниматься наведением порядка. Сложным, по его словам, может оказаться, например, обучение математике, где нужно, чтобы «учитель стоял рядом, показывая пальцем на Х, а потом на Y».
Учеников, объяснил директор, интересует, будут ли весенние экскурсии классом, за которые уже заплатили туристическим фирмам, девятиклассники интересуются экзаменами.
Что касается экзаменов, вступительных экзаменов в гимназию и выпускных, то можно предположить, что если 14-дневный период продлят, то их могут перенести. Министерство образования информирует школы почти каждый день.
Учитель природоведения той же школы Хейли Тимм сказала, что основным каналом для общения с учениками остается eKool. Удаленное обучение, по ее словам, конечно, даст возможность испробовать разные творческие решения. Например, наблюдение за природой и длительные исследования, – или проектные задания – которые до сих пор делать не получалось из-за нехватки времени.
Тимм сказала, что по природоведению есть много дигитальных учебных материалов, вроде используемой в основных и средних школах учебной среды Opiq, которую она собирается активно использовать: «Я думаю, что результативность и насыщенность учебной работы – это, прежде всего, вопрос творчества и наставничества учителя». Конечно, создавшаяся ситуация, по словам Тимм, выводит учителей, учеников и родителей из зоны комфорта. Сама она должна одновременно исполнять две роли: быть учителем для своих учителей, и родителем для двух дочек – учениц начальной школы.
И Тимм говорит, что наличие интернета может стать проблемой для некоторых семей: «Мы, конечно, живем в дигитальный век, но предполагать, что хватит только дигитальных средств, конечно, нельзя. Также я не считаю, что это нужно, но, конечно же, это не может быть целостным. Своим детям и ученикам я бы не посоветовала несколько часов просидеть у компьютера. Обычные учебники, рабочие тетради, наблюдение за природой тут будут очень хорошим решением».
Директор Раквереской гимназии Айвар Парт в качестве камня преткновения указал, что возможности домов и учителей справляться с э-обучением варьируются. Гимназия с 828 учениками готова помочь семьям с ИТ-средствами. То, как будут справляться ученики начальной школы, во многом зависит от родителей.
И Парт признал, что в его школе учатся дети из уездов и деревень, у которых не обязательно должно иметься инетернет-соединение: «Это серьезное испытание для всей страны, как справиться с обучением и в будущем. Может быть, в будущем такое обучение будет проходить в большем объеме. Сейчас это хорошая возможность, чтобы попробовать».
Таллиннская гимназия Кристийне работает при удаленном обучении уже неделю. Директор Тийна Палл сказала, что им звонят из школ от островов до Ида-Вирумаа: «Я не могу сказать, что правильно, а что нет. Мы можем только рассказать, что сделали мы».
Испытание творчества
Палл привела в пример, что в ее школе все пошло хорошо, благодаря тому, что обучение информатике в школе в течение многих лет было на высоком уровне. Она сказала, что у детей нельзя требовать э-обучения, если их ему не обучили. В прошлом году школа разработала модель дигитальной компетентности. Это означает, что уже с первых-вторых классов и до гимназии детей учат пользоваться разными средами и дополняют ранее полученные знания. Поэтому к нынешней ситуации ученики гимназии оказались подготовлены лучше.
С детьми, у которых дома нет компьютера, школа обращается деликатно, чтобы никто не чувствовал себя изгоем. Проблемой оказалось и то, что в семье может быть несколько отправленных на удаленное обучение детей, поэтому ученикам нужно давать время для выполнения заданий.
Палл видит в удаленном обучении возможность испытать свое творчество. Один родитель, например, отправил в школу письмо, в котором поблагодарил учителей за их творчество и добавил: «Невероятно, насколько замечательные задания отправляются».
Однако и Палл не считает, что учебный процесс мог бы состоять только из удаленного обучения. Дети, по ее словам, уже спрашивают, когда можно будет вернуться в школу: «Они ощущают нехватку в общении. Важно и чувство плеча. Такое обучение все время детям не подходит. В позитивном смысле э-обучение очень развивает». Директор считает, что одна форма обучения могла бы сменять другую.
Палл хочет, чтобы прозвучал и позитивный призыв: «Ошибки совершаются везде, но не нужно бояться!»
Информацию о детских садах передадут самоуправления
Руководитель по связям с общественностью Министерства образования и науки Тарму Курм еще раз повторил, что детские сады могут продолжать работать, но их работа пересматривается в зависимости от ситуации. Если нужно, какие-то детские сады будут закрыты. Это означает, что родители, которые должны оставлять своих отпрысков дома, но не могут выполнять свою работу удаленно, могут оказаться в сложной ситуации.
Министерство социальных дел признало, что сначала нужно попытаться достичь договоренности с работодателем. Представитель министерства добавил, что вместе с Кассой страхования от безработицы ищут возможность, как помочь людям в сложной ситуации, и возможные решения могут появиться уже на этой неделе.
Что касается работы детских садов и оплаты места в них, то с этими вопросами министерство просит обращаться в местное самоуправление. Вопрос о платах за кружки и частных школах в период карантина решает руководство кружков и школ.
Внешкольная деятельность – кружки и тренировки – также прекращены. Родителям напоминают, что детям запрещено собираться в компании.