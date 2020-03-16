Пробным камнем э-обучения может стать интернет-соединение

И Тимм говорит, что наличие интернета может стать проблемой для некоторых семей: «Мы, конечно, живем в дигитальный век, но предполагать, что хватит только дигитальных средств, конечно, нельзя. Также я не считаю, что это нужно, но, конечно же, это не может быть целостным. Своим детям и ученикам я бы не посоветовала несколько часов просидеть у компьютера. Обычные учебники, рабочие тетради, наблюдение за природой тут будут очень хорошим решением».

Директор Раквереской гимназии Айвар Парт в качестве камня преткновения указал, что возможности домов и учителей справляться с э-обучением варьируются. Гимназия с 828 учениками готова помочь семьям с ИТ-средствами. То, как будут справляться ученики начальной школы, во многом зависит от родителей.

И Парт признал, что в его школе учатся дети из уездов и деревень, у которых не обязательно должно иметься инетернет-соединение: «Это серьезное испытание для всей страны, как справиться с обучением и в будущем. Может быть, в будущем такое обучение будет проходить в большем объеме. Сейчас это хорошая возможность, чтобы попробовать».

Таллиннская гимназия Кристийне работает при удаленном обучении уже неделю. Директор Тийна Палл сказала, что им звонят из школ от островов до Ида-Вирумаа: «Я не могу сказать, что правильно, а что нет. Мы можем только рассказать, что сделали мы».

Испытание творчества

Палл привела в пример, что в ее школе все пошло хорошо, благодаря тому, что обучение информатике в школе в течение многих лет было на высоком уровне. Она сказала, что у детей нельзя требовать э-обучения, если их ему не обучили. В прошлом году школа разработала модель дигитальной компетентности. Это означает, что уже с первых-вторых классов и до гимназии детей учат пользоваться разными средами и дополняют ранее полученные знания. Поэтому к нынешней ситуации ученики гимназии оказались подготовлены лучше.

С детьми, у которых дома нет компьютера, школа обращается деликатно, чтобы никто не чувствовал себя изгоем. Проблемой оказалось и то, что в семье может быть несколько отправленных на удаленное обучение детей, поэтому ученикам нужно давать время для выполнения заданий.

Палл видит в удаленном обучении возможность испытать свое творчество. Один родитель, например, отправил в школу письмо, в котором поблагодарил учителей за их творчество и добавил: «Невероятно, насколько замечательные задания отправляются».

Однако и Палл не считает, что учебный процесс мог бы состоять только из удаленного обучения. Дети, по ее словам, уже спрашивают, когда можно будет вернуться в школу: «Они ощущают нехватку в общении. Важно и чувство плеча. Такое обучение все время детям не подходит. В позитивном смысле э-обучение очень развивает». Директор считает, что одна форма обучения могла бы сменять другую.

Палл хочет, чтобы прозвучал и позитивный призыв: «Ошибки совершаются везде, но не нужно бояться!»