Голландцы выстроились в очереди за марихуаной

Знаменитые голландские кофешраы стали частью имиджа страны, как и секс-клубы в районе красных фонарей Амстердама, которым вчера пришлось закрыться в 6 часов вечера вместе со всеми барами и ресторанами.

«Возможно, в течение следующих двух месяцев мы не сможем заполучить марихуану, поэтому было бы неплохо иметь ее дома», - сказал покупатель в Гааге перед кофешопом The Point.

Очереди возникли вчего через несколько минут после того, как министр здравоохранения и образования Нидерландов дал телевизионную пресс-конференцию, объявляющую о временном закрытии многих предприятий и всех школ.

Подобная картина наблюдалась по все Нидерландам. В соцсетях выкладываются фотографии длинных очередей в амстердамских и утрехтских кофешопах. Если нкануне люди бросались в супермаркеты, чтобы купить туалетную бумагу и макароны, внезапное объявление о закрытии кофешопов немедленно привело к образованию новых приоритетов.

«Я бы не отказалась от небольшого количества травки, чтобы расслабиться во время столь долгого пребывания дома. Карантин может продлиться очень долго», — приводятся слова одной женщины, стоявшей в такой очереди.