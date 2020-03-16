Голландцы выстроились в очереди за марихуаной

В Нидерландах вчера образовались очереди в кофешопы из людей, стремящихся пополнить свои запасы каннабиса, после решения правительства закрыть эти магазины из-за вспышки коронавируса, пишет Postimees.
Знаменитые голландские кофешраы стали частью имиджа страны, как и секс-клубы в районе красных фонарей Амстердама, которым вчера пришлось закрыться в 6 часов вечера вместе со всеми барами и ресторанами.
«Возможно, в течение следующих двух месяцев мы не сможем заполучить марихуану, поэтому было бы неплохо иметь ее дома», - сказал покупатель в Гааге перед кофешопом The Point.
Очереди возникли вчего через несколько минут после того, как министр здравоохранения и образования Нидерландов дал телевизионную пресс-конференцию, объявляющую о временном закрытии многих предприятий и всех школ.
Подобная картина наблюдалась по все Нидерландам. В соцсетях выкладываются фотографии длинных очередей в амстердамских и утрехтских кофешопах. Если нкануне люди бросались в супермаркеты, чтобы купить туалетную бумагу и макароны, внезапное объявление о закрытии кофешопов немедленно привело к образованию новых приоритетов.
«Я бы не отказалась от небольшого количества травки, чтобы расслабиться во время столь долгого пребывания дома. Карантин может продлиться очень долго», — приводятся слова одной женщины, стоявшей в такой очереди.
Марихуана в принципе незаконна в Нидерландах, но в 1976 году хранение менее пяти граммов было декриминализовано. На сегодняшний день в Нидерландах зарегистрировано 1355 зараженных коронавирусом; COVID-19 унес жизни 20 человек.