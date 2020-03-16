Пн, 16.03.2020
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Испанский футбольный гранд настигла эпидемия коронавируса

David Silva Valencia särgis.

ФОТО: Alberto Saiz / AP

В «Валенсии» выявили 5 случаев заражения коронавирусом, передает Sports.ru.

«Пять положительных случаев коронавируса были обнаружены у игроков первой команды и персонала. Все они изолированы, находятся в своих домах и пребывают в хорошем состоянии. Помимо информации, которая будет предоставлена в ближайшие часы, клуб вновь заявляет о своей поддержке органов здравоохранения в кампании по информированию населения о том, чтобы они оставались дома и следили за всеми уже опубликованными гигиеническими и профилактическими мерами. 

Мы убеждены, благодаря солидарности, ответственности и сильному духу мы сможем победить эту пандемию», – выступила с заявлением пресс-служба клуба.

Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай сообщил, что заразился коронавирусом.

«Понятно, что я плохо начал 2020 год. Я сдал положительный тест на коронавирус, но чувствую себя очень хорошо.

Теперь остается только обратить внимание на рекомендации органов здравоохранения. На данный момент я изолирован», – сказал Гарай.

Напомним, Гарай выступал за «Зенит» в 2014-2016 годах.

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