Испанский футбольный гранд настигла эпидемия коронавируса

«Пять положительных случаев коронавируса были обнаружены у игроков первой команды и персонала. Все они изолированы, находятся в своих домах и пребывают в хорошем состоянии. Помимо информации, которая будет предоставлена в ближайшие часы, клуб вновь заявляет о своей поддержке органов здравоохранения в кампании по информированию населения о том, чтобы они оставались дома и следили за всеми уже опубликованными гигиеническими и профилактическими мерами.