Испанский футбольный гранд настигла эпидемия коронавируса

«Пять положительных случаев коронавируса были обнаружены у игроков первой команды и персонала. Все они изолированы, находятся в своих домах и пребывают в хорошем состоянии. Помимо информации, которая будет предоставлена в ближайшие часы, клуб вновь заявляет о своей поддержке органов здравоохранения в кампании по информированию населения о том, чтобы они оставались дома и следили за всеми уже опубликованными гигиеническими и профилактическими мерами.
Мы убеждены, благодаря солидарности, ответственности и сильному духу мы сможем победить эту пандемию», – выступила с заявлением пресс-служба клуба.
Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай сообщил, что заразился коронавирусом.
«Понятно, что я плохо начал 2020 год. Я сдал положительный тест на коронавирус, но чувствую себя очень хорошо.
Теперь остается только обратить внимание на рекомендации органов здравоохранения. На данный момент я изолирован», – сказал Гарай.
Напомним, Гарай выступал за «Зенит» в 2014-2016 годах.