Банки обратились к клиентам с призывом

В период вспышки коронавируса и введенного чрезвычайного положения, банковские услуги в Эстонии продолжат работать. Банки, которые входят в Союз банков, благодарят клиентов за ответственное поведение при использовании банковских услуг, так как люди отдают предпочтение электронным каналам обслуживания. Банки оказывают клиентам поддержку дигитально.