Банки обратились к клиентам с призывом

В период вспышки коронавируса и введенного чрезвычайного положения, банковские услуги в Эстонии продолжат работать. Банки, которые входят в Союз банков, благодарят клиентов за ответственное поведение при использовании банковских услуг, так как люди отдают предпочтение электронным каналам обслуживания. Банки оказывают клиентам поддержку дигитально.
- Ежедневные банковские услуги в Эстонии доступны по электронным каналам, как в мобильном телефоне, так и через компьютер. По более сложным вопросам можно обращаться также по телефону.
- Для предотвращения распространения вируса, рекомендуем по возможности использовать электронные платежные средства вместо наличных, через которые может передаваться вирус. Безопаснее всего платить бесконтактными платежами с помощью мобильного телефона или банковской карточки. Если вы все-таки пользуетесь наличностью, то рекомендуем после этого помыть и/или продезинфицировать руки.
- Банкоматы работают по всей Эстонии в обычном режиме. Несмотря на то, что банкоматы регулярно моют, невозможно это делать после обслуживания каждого клиента. Поэтому рекомендуем после использования банкомата помыть и/или продезинфицировать руки. Большинство банкоматов можно использовать в перчатках, что понижает риск распространения вируса.
- Мы будем вам благодарны, если перед посещением банковской конторы вы основательно подумаете о том, насколько это необходимо и взвесите использование альтернативных возможностей. Просим посещать конторы только в случае крайней необходимости и здоровыми, чтобы защитить как свое здоровье, так и здоровье консультантов.
- Для защиты банковских работников и клиентов, банки Эстонии предприняли несколько шагов – организуем встречи удаленно, отменяем поездки за границу и предоставляем возможности работы на дому людям, которые сами, или члены семей которых, вернулись из региона повышенного риска.
- Понимаем, что из-за распространения коронавируса предприятия и частные лица оказались перед сложными экономическими выборами. Банки Эстонии призывают клиентов при возникновении сложностей с выплатами обращаться к банкам как можно быстрее, до того как ситуация ухудшится, так как банки готовы предоставлять платежный отпуск.
- Призываем клиентов быть внимательными, так как в сложный период может вырасти и численность различных видов мошенничества. Важно распознавать информацию, отправленную банком, и ложную информацию!