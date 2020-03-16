Ветеринарно-пищевой департамент: нет данных о распространении коронавируса и на животных

Сейчас нет данных о том, что домашние животных или иной домашний скот может заражаться новым коронавирусом, заверил Ветеринарно-пищевой департамент на своем сайте. Кроме того, сейчас нет и доказательств того, что домашние животные или иной домашний скот может являться источником заражения для человека, пишет Lemmik.ee.
И хотя вирус якобы имеет животное происхождение, сейчас он распространяется только от человека к человеку. Считается, что распространение между людьми происходит главным образом воздушно-капельным путем. В Гонконге 28 февраля у собаки пациента с коронавирусом выявили слабый позитивный результат анализа на вирус. Та собака ясно получила от человека частички вируса, но вирус в ее дыхательных путях не стал размножаться. И все же нет никаких доказательств, что собака могла заразиться именно коронавирусом COVID-19. Таким образом, сейчас нет опасности, что домашние животные могли заразиться или быть источником заражения для человека.
После соприкосновения с домашними животными советуют вымыть руки водой и мылом. Исполнение элементарных правил гигиены поможет защитить и от обычных бактерий, которые могут переходить с животных к человеку. В регионах риска распространения нужно избегать контактов с животными. А также рынков и мест, где занимаются живыми и мертвыми животными.
Есть некоторые доступные вакцины от коронавируса для собак, которые предусмотрены для защиты от коронавирусного энтерита, но они не предусмотрены для защиты от инфицирования дыхательных путей. Сейчас нет доказательств того, что вакцинирование продающимися вакцинами защитит от нового коронавируса, поскольку это совершенно разные вирусы. Вакцины от коронавируса дыхательных путей для собак не существует.