Ветеринарно-пищевой департамент: нет данных о распространении коронавируса и на животных

И хотя вирус якобы имеет животное происхождение, сейчас он распространяется только от человека к человеку. Считается, что распространение между людьми происходит главным образом воздушно-капельным путем. В Гонконге 28 февраля у собаки пациента с коронавирусом выявили слабый позитивный результат анализа на вирус. Та собака ясно получила от человека частички вируса, но вирус в ее дыхательных путях не стал размножаться. И все же нет никаких доказательств, что собака могла заразиться именно коронавирусом COVID-19. Таким образом, сейчас нет опасности, что домашние животные могли заразиться или быть источником заражения для человека.

После соприкосновения с домашними животными советуют вымыть руки водой и мылом. Исполнение элементарных правил гигиены поможет защитить и от обычных бактерий, которые могут переходить с животных к человеку. В регионах риска распространения нужно избегать контактов с животными. А также рынков и мест, где занимаются живыми и мертвыми животными.