Люди негодуют: на пенсионном счету либо минус, либо ноль. Где деньги?

Банк Swedbank обратился на своей странице к клиентам, пояснив, что в данный момент из-за технической ошибки ознакомиться с состоянием пенсионного счета в интернет-банке нельзя.

"Мы хотим, чтобы вы всегда были в курсе состояния Вашей пенсии. Однако в данный момент, к сожалению, из-за технической ошибки ознакомиться с состоянием пенсионного счёта в нашем интернет-банке нельзя. Мы работаем над исправлением этой ошибки, а пока ознакомиться с состоянием пенсионных фондов Swedbank можно прямо на странице Пенсионного центра www.pensionikeskus.ee. Приносим извинения за возможные неудобства!" - написал банк.

В Пенсионном центре сбоев нет, пенсионные накопления на месте.

Дополнение 12.50 Руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank Кайре Пейк объяснила Rus.Postimees, что техническая проблема появилась вне банка и сейчас Swedbank активно ищет решение это проблемы вместе с Пенсионным центром.

Как коронавирус влияет на нашу пенсию?

Кайре Пейк объяснила, что может произойти с пенсионными накоплениями в период кризиса, вызванного коронавирусом. Это объясняет минус N суммы денег, который видят клиенты всех банков.

"Распространение коронавируса вызвало неопределенность на финансовых рынках, ценные бумаги дешевеют, и в данный момент это влияет на стоимость вашего пенсионного фонда, - объянется Пейк. - Чтобы понять, что происходит в вашем пенсионном фонде, надо обязательно знать одну вещь. Ценные бумаги в пенсионных фондах можно в широком плане разделить на акции и облигации. Цены акций предприятий более резко реагируют на изменения направления рынка, двигаясь как вверх, так и вниз. В долгосрочной же перспективе именно цены акций растут быстрее (читайте подробнее о долгосрочной доходности акций). Законы, вступившие в силу в 2019 году, позволили пенсионным фондам Эстонии инвестировать больше пенсионных средств в акции. В конечном счете это повышает ожидания роста пенсионных фондов Эстонии. Уже в 2019 году это привело к великолепным показателям роста, Генерационный фонд Swedbank K1990-1999 вырос на целых 26,88%. В конце 2019 года доход этого фонда составил за три года 3,5%, а за два года – 10,4%".

По словам Пейк, если взглянуть на текущее состояние рынков, то мы увидим, что неопределенность, которая началась с коронавируса, уничтожила часть этого роста. Тем не менее, нет причин для беспокойства, уверяют в банке.

Банк приводит три причины, почему не стоит волноваться:

У большинства из нас еще много времени до выхода на пенсию, и рынки к этому времени снова успеют вырасти. Как уже говорилось, цены на акции больше растут в долгосрочной перспективе.

Ежемесячно мы откладываем на пенсию небольшую сумму. За эти деньги пенсионный фонд покупает вам акции. Когда рынки растут, акции стоят дорого, и вы получаете их меньше. Когда рынки падают, цены акций становятся более доступными, и вы за те же деньги получаете их больше. В результате регулярных сбережений вы приобретаете как дорогие, так и недорогие ценные бумаги, и колебания цен на вас сильно не влияют.

Только когда вы приближаетесь к возрасту выхода на пенсию, текущее состояние рынков становится для вас важным, потому что тогда вы определенно захотите продать ценные бумаги своего пенсионного фонда по высокой цене. В связи с этим важно, чтобы при приближении к пенсионному возрасту вы уменьшали долю акций в пенсионном фонде, что понижает риски.

О том, как определяется фонд согласно возрасту можно прочесть подробнее здесь.

Что нужно делать в связи с коронавирусом?

"Простой ответ – проверить, накапливаете ли вы средства в фонде, соответствующем вашему возрасту, – считает Пейк. – Если да, то нет причин для беспокойства. Это железное правило стоит соблюдать даже в более спокойные времена. Рынки растут и падают, но, делая накопления в соответствующем вашему возрасту фонде, вам нет нужды беспокоиться о внезапных падениях или потерянных доходах".

Пейк отмечает, что большинство клиентов их банка находятся в соответствующем возрасту фонде. Та же логика применима и к другим управляющим фондами – стоит проверить уровень риска вашего фонда, независимо от того, какая компания управляет этим фондом.

Если вы обнаружите, что в настоящее время у вас нет нужного фонда для вашего возраста или вы хотели бы обсудить эту тему более подробно, ознакомьтесь с информацией на странице фондов II ступни, в Пенсионном центре или обратитесь за консультацией в службу инвестиционной поддержки Swedbank по номеру 613 1606.