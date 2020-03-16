Доротея Вирер примет решение о продолжении карьеры до конца мая

Дома я никуда не смогу выходить, поэтому буду просто сидеть со своим «Глобусом» и смотреть телевизор. Что касается продолжения карьеры, то сегодня я ничего не могу сказать. Я приму решение весной. Но когда всё получается, а с мотивацией и здоровьем нет проблем, то останавливаться не хочется", — приводит слова Вирер La Gazzetta Dello Sport.