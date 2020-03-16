Пн, 16.03.2020
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Доротея Вирер примет решение о продолжении карьеры до конца мая

Dorothea Wierer

ФОТО: Jussi Nukari via www.imago-images.de/imago images/Lehtikuva

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, второй год подряд завоевавшая «Большой хрустальный глобус», оценила выступление в сезоне и рассказала, когда примет решение о продолжении карьеры передает Championat.com.

«Я по-настоящему довольна сезоном. Я испытывала огромное давление, поэтому сейчас ощущаю усталость. Я хотела добиться лучшего результата для себя и для Италии.

Дома я никуда не смогу выходить, поэтому буду просто сидеть со своим «Глобусом» и смотреть телевизор. Что касается продолжения карьеры, то сегодня я ничего не могу сказать. Я приму решение весной. Но когда всё получается, а с мотивацией и здоровьем нет проблем, то останавливаться не хочется", — приводит слова Вирер La Gazzetta Dello Sport.

Доротея также завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов.

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