Т1 и Ülemiste впервые согласны: люди не могут только сидеть дома

Долговременный руководитель крупнейшего в Эстонии торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс сказал, что выходные у них были печальными. «Боязнь любого общения выросла, и это было заметно и в нашем центре», - констатировал он.

По его словам, сейчас они рассматривают три варианта: 1) частичное закрытие центра, т.е. ограничение часов работы и закрытие некоторых магазинов; 2) полное закрытие центра и 3) все продолжится по-старому (если, конечно, не вмешается правительство и не закроет центр силой). «В течение сегодняшнего дня мы наверняка примем какое-то решение, как быть дальше», - приоткрыл Пярнитс карты. Хотя он признал, что дальнейшее распространение вируса крайне опасно и с ним необходимо бороться, он боится, что маятник качнется в другую крайность. «Если люди будут полностью отрезаны от жизни, их уровень стресса может еще больше вырасти, начнут появляться фатальные мысли.

Этого необходимо тоже избежать. Шопинг – не самая ведь безынтересная вещь в мире», - сказал он.

Руководитель стоящего прямо напротив торгового центра Т1 Аллан Реммелькоор сообщил, что они сократили время работы центра на час, но пока все остальное продолжается по-старому.

«Добровольно мы закрывать здание не будем. Если государство прикажет это сделать, то мы, естественно, выполним приказ», - заявил Реммелькоор, добавив, что ситуация может измениться в считанные часы.

И по мнению Реммелькоора, несмотря на то, что мы должны вести себя ответственно, нельзя полностью парализовать экономику. «Если бы вся экономическая деятельность прекратилась, это в долгосрочной перспективе ударило бы по нам еще сильнее. Мы не можем несколько месяце валяться на диване и натягивать одеяло на уши. Так мы заморозим себя насмерть», - считает предприниматель в области развлечений, по словам которого, необходимо сохранить разум. Тем более, что в торговых центрах как правило находятся продуктовые магазины, аптеки и прочие поставщики услуг, связанных со здоровьем, что в нынешних условиях является жизненно важной необходимостью.

За последний год, как известно, из Т1 ушли очень многие фирмы. Кризис с коронавирусом этому не слишком поможет, в последние недели несколько арендаторов собрали чемоданы. «Некоторые рестораны временно закрылись», - признался Реммелькоор. Чтобы сохранить хорошие отношения, по его словам, они идут арендаторам навстречу и снижают цены на аренду в пределах разумного. «Никакой единой политики здесь нет, мы рассматриваем каждый конкретный случай по отдельности». Что будет дальше, Реммелькоор пока сказать не смог, поскольку ни один участник рынка не делает долгосрочных планов на будущее. «Сегодня главное – чтобы магазины выжили и не случилось массовых закрытий. Важно экономить и искать разумные для всех сторон решения», - сказал Реммелькоор.

По предварительным данным, ни Rocca al Mare, ни торговый центр Kristiine не собираются вводить в своей работы больших изменений.