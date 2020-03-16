Анализ 205 человек на коронавирус оказался позитивным. Количество зараженных, вероятнее всего, больше

Вероятнее всего, количество зараженных людей больше и, учитывая местное распространение вируса, количество заболевших еще увеличится.

У большинства пациентов проявились легкие симптомы. Средним зараженным в Эстонии сейчас является человек средних лет, зараженность среди мужчин и женщин одинаковая. Детей и пожилых среди зараженных мало. Скорая помощь в своей работе сосредоточена, прежде всего, на помощи людям с тяжелыми признаками болезни и на взятии анализов. Анализы сейчас проводят лаборатории Департамента здоровья, Клиники ТУ, Synlabi, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы.

При проявлении симптомов нужно позвонить семейному врачу или на инфолинию семейных врачей 1220, где скажут, что делать дальше. Для смягчения симптомов (температура, кашель, насморк) советуют проводить симптоматическое лечение препаратами, продающимися в аптеке без рецепта. В случае сильного затруднения дыхания или нехватки воздуха нужно звонить на номер 112.

В Эстонии основная задача – исключить распространение вируса среди пожилых и хронических больных. Опаснее всего вирус для людей старше 60 лет. Люди этого возраста, продолжающие работать, должны по возможности перейти на удаленную работу. Таким людям советуют избегать мест скопления народа, по возможности оставаться дома и избегать соприкосновения с больными людьми. Также стоит исключить общение с детьми, поскольку при распространении вируса они опасны для пожилых. Сами дети переносят вирус легко.