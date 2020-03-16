В Финляндии первый пациент с коронавирусом попал в реанимацию

По сообщению больницы, пациент - человек пенсионного возраста. До помещения в реанимацию больного некоторое время лечили в обычном отделении.

В HUS заявляют, что они подготовились на случай того, что заболевшие могут нуждаться в интенсивном лечении. У многих тяжелобольных проблемы с дыханием, поэтому пациентов нужно подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.