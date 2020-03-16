Пн, 16.03.2020
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В Финляндии первый пациент с коронавирусом попал в реанимацию

Коронавирус 2019-nCoV

ФОТО: Phil/wikipedia

В Финляндии первый пациент с коронавирусом попал в реанимацию, сообщает медицинский округ Хельсинки и Уусимаа HUS, передает Yle.

По сообщению больницы, пациент - человек пенсионного возраста. До помещения в реанимацию больного некоторое время лечили в обычном отделении.

В HUS заявляют, что они подготовились на случай того, что заболевшие могут нуждаться в интенсивном лечении. У многих тяжелобольных проблемы с дыханием, поэтому пациентов нужно подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее власти заверили, что в Финляндии хватит мест в отделениях интенсивной терапии на случай эпидемии коронавируса.

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