В Финляндии первый пациент с коронавирусом попал в реанимацию, сообщает медицинский округ Хельсинки и Уусимаа HUS, передает Yle.
По сообщению больницы, пациент - человек пенсионного возраста. До помещения в реанимацию больного некоторое время лечили в обычном отделении.
В HUS заявляют, что они подготовились на случай того, что заболевшие могут нуждаться в интенсивном лечении. У многих тяжелобольных проблемы с дыханием, поэтому пациентов нужно подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.
Ранее власти заверили, что в Финляндии хватит мест в отделениях интенсивной терапии на случай эпидемии коронавируса.