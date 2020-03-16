Не смейтесь над людьми, скупающими туалетную бумагу

Парочка посмеялась и продолжила строить догадки, зачем людям столько туалетной бумаги и еды, ведь товары в магазины все равно будут завозить в достаточном количестве. «Может, она себе будет строить бункер из туалетной бумаги, чтобы защититься от вируса?» - продолжали веселиться они.

Стоявший позади юных юмористов автор этого текста и державший в руках большую упаковку туалетной бумаги, а также наполненную продуктами корзину, решил из любопытства поинтересоваться, что смешного в нынешней ситуации в стране. В ответ сначала раздались оправдания, что, дескать, они просто иронизируют, пытаются поднять себе настроение в непростую минуту. А потом молодой человек выдал: «Просто кому-то это выгодно. Из-за гриппа границы же не закрывают! У нас ведь никто не умер!».

Действительно, не умер. Но, быть может, именно благодаря таким вот людям с месячным запасом туалетной бумаги и продуктов в руках число возможных смертей удастся сократить. И поскольку пока не совсем понятно, когда вирус отступит, а людям, находящимся в группе риска, рекомендовано не покидать жилья без веской причины, будет правильным снабдить своих родителей или бабушек с дедушками всем необходимым, чтобы им не требовалось каждый день выходить из дома, чтобы купить еду или предметы первой необходимости.

Например, на выходных мне пришлось изрядно побегать, чтобы найти все нужные вещи из списка покупок — в общей сложности пришлось наведаться в 11 столичных магазинов. Сложнее всего было найти все ту же злосчастную туалетную бумагу в большой упаковке. Честно, было все равно, если кто-то в духе этой парочки иронизировал по поводу того, что я буду делать с купленной туалетной бумагой и продуктами. Мне важнее обеспечить родных всем необходимым, чтобы минимизировать их контакт с внешним миром. Чтобы по окончании карантина мы смогли поскорее вернуться к обычному укладу жизни.