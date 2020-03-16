Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри оказался под угрозой восьмилетней дисквалификации

Британское антидопинговое агентство открыло второе расследование из-за двух проваленных допинг-тестов спортсменов.

В 2015 году анализы братьев Фьюри дали положительный результат на запрещённый стероид нандролон. Тогда боксёр утверждал, что это произошло в результате употребления в пищу мяса дикого кабана.

Ранее появилась информация о том, что член команды Фьюри предлагал фермеру из Ланкашира Мартину Керфуту $ 30 тыс. за содействие в сокрытии факта употребления допинга. Промоутер спортсмена Фрэнк Уоррен назвал эту историю чушью.