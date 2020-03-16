Малый предприниматель: мы лишились 80% оборота, но продолжаем бороться

Управляющая небольшой студией, магазином и художественной галереей в Таллине Соомлайс признала, что ее фирма только что потеряла почти 80 процентов своего оборота, и, вероятно, такая ситуация продлится еще очень долго.

«С этой недели не работают ни студия, ни магазин, ни галерея. Нет мастерских или туристов. Идет карантин, улицы пусты, царит тишина. И есть интернет-магазин, который ранее приносил около пятой части нашего дохода. Небольшой онлайн-бизнес, который должен стать нашим спасательным кругом в ближайшие месяцы», - рассказала Соомлайс

Антикризисный план готов

Хозяйка малого бизнеса сказала, что кризисное совещание было проведено несколько дней назад, и было решено, что все ожидания должны быть претворены в жизнь. «Говоря с друзьями и знакомыми, я поняла, что многие не имеют ясного представления о жизни мелкого предпринимателя, и им трудно увидеть влияние коронавируса на бизнес, за исключением того, что сектор туризма разваливается», - сказала она.

Поэтому Соомлайс решила поделиться своим планом, как преодолеть сложившуюся ситуацию.

Первая потребность в сокращении расходов очевидна. Чтобы ваш бизнес оставался на плаву, оборот интернет-магазина должен расти в несколько раз. И это в ситуации, когда экономика сходит с рельсов и люди начинают день за днем, неделя за неделей откладывать покупки или отказываться от них.

Как быстро вырастет оборот? Соомлайс видит выход в приводит скидках. Пока что компания проводила такие акции очень редко и в очень ограниченном объеме. Тем не менее, в пятницу была объявлена скидка в 30% на покупки в интернете. По словам Соомлайс, это не маркетинговый ход, а желание выжить.

В прошлом году 37% оборота Artisana OÜ приходилось на магазин студии, а 13% - на дилеров. Семинары и бизнес-подарки составили почти 27 процентов, остальное - заказы через интернет-магазин и по электронной почте. Летние продажи были в основном за счет туристов. «По нашему мнению, мы мудро приземлили риски и разбили деятельность на сектора, чтобы поддерживать одну область за счет другой», - сказала глава компании.

Но в начале прошлой недели цифры продаж показали первые признаки охлаждения. Чрезвычайное положение, объявленное в четверг ночью, полностью остановило продажи.

Для того чтобы сохранить здоровье близких и всех соотечественников и внести свой вклад в сохранение низкого уровня инфекционного роста, было решено закрыть двери для посетителей. Соомлайс добавила, что противоположное решение ничего бы не изменило, потому что клиентов просто нет. «Это означает, что наша концепция открытой студии приостановлена на неизвестное количество времени. Нам нужно было придумать другую модель за несколько часов, чтобы у нас было как минимум на два месяца работы и дохода», - сказала предприниматель.

Мощные скидки

Если бы Artisana приостановила работу студийного магазина, не продвигая продажи интернет-магазина, по словам Соомлайс, у них не было бы работы в ближайшее время, потому что приоритет людей прямо сейчас - покупать еду и напитки. Кроме того, мастерские нельзя проводить из-за распространения вируса. Деловые заказы, которые тесно связаны с индустрией туризма, также отбрасываются, и положение торговых посредников также является сложным.

«Мы могли бы и установить скидку в 10–20 процентов - не в последнюю очередь для того, чтобы не ставить в странное положение клиентов, недавно купивших товар по полной цене. Но ничто, кроме чрезвычайной меры, не поможет, ничто другое не заставит людей действовать. Конечно, снижение цен почти на треть в ориентированных по большей части на ручную работу, и вследствие этого имеющих высокие расходы и низкую маржу компаниях это высокий риск: деньги больше не доступны, и неизбежно начинает накапливаться минус», - признала Соомлайс.