В Европе возник дефицит средств индивидуальной защиты. У эстонской скорой помощи маски пока есть

Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас сказал Rus.Postimees, что проблема есть по всей Европе, ощущается она и в Эстонии: «Но сейчас ни у кого ничего не закончилось, запасы пополняются всеми возможными способами. Надеемся, что к высшей точке эпидемии в использование будут взяты имеющиеся резервы».

На вопрос, почему на некоторые вызовы бригады скорой помощи приезжают без масок, один такой случай рассказала мать ребенка, у которого в итоге был выявлен обычный грипп, Адлас ответил: «Если у пациента нет анамнеза COVID-19, и он не входит в группу риска, то скорая помощь и другие медицинские работники не используют рутинные средства защиты. Защитные средства мы сейчас используем в случае подозрения на заражение и при контактных перевозках».

Руководитель Тартуской скорой помощи Аго Кыргвеэ в интервью Tartu Postimees сказал, что нехватка средств личной защиты для медицинских работников может стать серьезной проблемой: «Я предлагаю правительству, если мы окажется в ситуации, когда часть стран больше не будет поставлять и продавать нам средства защиты, Эстония должна быть сама в состоянии производить эти шапочки, маски, халаты, комбинезоны, костюмы и защиту для обуви».

Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что правительство в курсе проблемы: «Защита медицинских работников крайне важна для нас. Мы пересчитали запасы средств защиты и потребность в них. Эстония участвует в общем европейском заказе как личных средство защиты, – перчатки, очки, защитные костюмы, маски – так и поставок оборудования для лабораторий и больниц. Поставки средств личной защиты, по последней информации, должны произойти в апреле».