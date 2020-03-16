Президент отказала в помиловании убийце Николая Таранкова и еще 25 осужденным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказала в помиловании 26 заключенным, среди которых, в том числе, убийца предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова Юрий Воробей и поджегший в Таллинне жену сирийский беженец Кован Мохаммад, передает Rus.ERR.
Кальюлайд рассмотрела 26 прошений о помиловании и 11 марта вынесла по ним общее решение - все заявки были отклонены.
Среди тех, кому глава государства отказала в помиловании, оказался и 39-летний Юрий Воробей, в апреле 2017 года признанный виновным в убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова. Он был приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Также президент не стала помиловать и 23-летнего сирийского беженца Кована Моххамада, который 7 марта 2017 года в квартире на улице Маяка в Таллинне из ревности избил супругу, связал ее полотенцами, облил бензином и поджег.