Президент отказала в помиловании убийце Николая Таранкова и еще 25 осужденным

Кальюлайд рассмотрела 26 прошений о помиловании и 11 марта вынесла по ним общее решение - все заявки были отклонены.

Среди тех, кому глава государства отказала в помиловании, оказался и 39-летний Юрий Воробей, в апреле 2017 года признанный виновным в убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова. Он был приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.