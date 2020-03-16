Литва закрыла границы для иностранцев – за первый час были возвращены латыш и эстонец

В понедельник Литва закрыла границы для иностранцев с целью предотвращения распространения в стране нового коронавируса COVID-19.
На границе с Латвией, на пропускном пунте Салочяй-Гренцтале, после полуночи работали четверо пограничников в респираторных масках и два военных ополченца, сообщил корреспондент BNS с места.
На узком отрезке дороги – две полосы. Одна ведет в Латвию, другая – в Литву.
Контролирующие останавливают каждый автомобиль, прибывающий из Латвии и из Литвы, и проверяют документы каждого находящегося в машине человека.
Свободно лишь передвижение грузовых автомобилей, здесь их в основном лишь приостанавливают и проверяют разрешения.
За первый час карантина на этой границе лишь трем автомобилям пришлось немного подождать. Первым был микроавтобус Mercedes с украинскими номерами, в нем люди ехали в Украину. Они следуют домой через Беларусь, поэтому им разрешили въехать в Литву.
Затем был остановлен минивен с латвийскими номерами такси, в нем ехали пять мужчин, возвращавшихся из Норвегии из-за коронавируса. Пограничники отказались впускать автомобиль в Литву.
"Нас не впускают, поскольку водитель – гражданин Латвии", – сказал BNS один из пассажиров 33-летний Андрюс Смолин.
Мужчина, работающий монтировщиком мобильной связи в Норвегии, сказал, что компания, в которой он работает, отозвала своих работников и разрешила им вернуться домой, мужчины следовали в Вильнюс.
"Наш транспорт остался в Швеции, поскольку мы пытались ехать на своем транспорте через Данию, Германию, Польшу и узнали, что датская граница полностью закрыта", – сказал мужчина.
"Тогда мы развернулись, поехали до Стокгольма и самолетом добрались до Латвии, оставили свои автомобили и все прочее", – добавил он.
Андрюс и другие его спутники были вынуждены забрать чемоданы из автомобиля и продолжить дорогу к Вильнюсу пешком, а такси было вынуждено вернуться в Латвию.
Поездка в Литву, как и у латвийского таксиста, завершилась у КПП Салочяй и для еще одного иностранца – 40-летнего эстонца, главы строительной компании.
"Я еду в Шальчининкай забрать своих работников, поскольку автобусы не ездят", – рассказал BNS директор стройкомпании Денис Комар.
Через полчаса он был вынужден развернуться и вернуться туда, откуда прибыл.
Свободное передвижение граждан в Евросоюзе литовцы считали самым большим преимуществом членства в блоке, однако с ночи понедельнка оно блокируется для преверенции распространения коронавируса. В Литве зафиксированы 14 случаев COVID-19, все они являются привозными.
Литва впускает своих граждан, однако они обязаны самоизолироваться на 14 дней после возвращения. В страну также впускают грузовые автомобили, постоянно живущих в Литве иностранцев, дипломатов и военных НАТО. До вечера среды Литва также обещает пропускать транзитных иностранных пассажиров, возвращающихся в свои страны. Пограничники вернулись на границу Литвы с Латвией в субботу вечером. Тогда Литва стала пятой страной, восстановившей контроль на внутренних границах в Шенгенском пространстве, затем ее примеру последовали и многие другие страны Европы.