Литва закрыла границы для иностранцев – за первый час были возвращены латыш и эстонец

На границе с Латвией, на пропускном пунте Салочяй-Гренцтале, после полуночи работали четверо пограничников в респираторных масках и два военных ополченца, сообщил корреспондент BNS с места.

На узком отрезке дороги – две полосы. Одна ведет в Латвию, другая – в Литву.

Контролирующие останавливают каждый автомобиль, прибывающий из Латвии и из Литвы, и проверяют документы каждого находящегося в машине человека.

Свободно лишь передвижение грузовых автомобилей, здесь их в основном лишь приостанавливают и проверяют разрешения.

За первый час карантина на этой границе лишь трем автомобилям пришлось немного подождать. Первым был микроавтобус Mercedes с украинскими номерами, в нем люди ехали в Украину. Они следуют домой через Беларусь, поэтому им разрешили въехать в Литву.

Затем был остановлен минивен с латвийскими номерами такси, в нем ехали пять мужчин, возвращавшихся из Норвегии из-за коронавируса. Пограничники отказались впускать автомобиль в Литву.

"Нас не впускают, поскольку водитель – гражданин Латвии", – сказал BNS один из пассажиров 33-летний Андрюс Смолин.

Мужчина, работающий монтировщиком мобильной связи в Норвегии, сказал, что компания, в которой он работает, отозвала своих работников и разрешила им вернуться домой, мужчины следовали в Вильнюс.

"Наш транспорт остался в Швеции, поскольку мы пытались ехать на своем транспорте через Данию, Германию, Польшу и узнали, что датская граница полностью закрыта", – сказал мужчина.

"Тогда мы развернулись, поехали до Стокгольма и самолетом добрались до Латвии, оставили свои автомобили и все прочее", – добавил он.

Андрюс и другие его спутники были вынуждены забрать чемоданы из автомобиля и продолжить дорогу к Вильнюсу пешком, а такси было вынуждено вернуться в Латвию.

Поездка в Литву, как и у латвийского таксиста, завершилась у КПП Салочяй и для еще одного иностранца – 40-летнего эстонца, главы строительной компании.

"Я еду в Шальчининкай забрать своих работников, поскольку автобусы не ездят", – рассказал BNS директор стройкомпании Денис Комар.

Через полчаса он был вынужден развернуться и вернуться туда, откуда прибыл.

Свободное передвижение граждан в Евросоюзе литовцы считали самым большим преимуществом членства в блоке, однако с ночи понедельнка оно блокируется для преверенции распространения коронавируса. В Литве зафиксированы 14 случаев COVID-19, все они являются привозными.