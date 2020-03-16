МВД: данные о месте жительства в регистре народонаселения должны быть точными

В условиях чрезвычайного положения важно, чтобы в регистре народонаселения содержались правильные данные относительно места проживания, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства внутренних дел, отметив, что имеющиеся в регистре данные можно проверить и при необходимости обновить по адресу rahvastikuregister.ee.
«В условиях чрезвычайного положения, когда нам приходится находить людей, побывавших в контакте с вирусоносителем и когда действуют ограничения на передвижение как к островам, так и на государственной границе, важно, чтобы у государства были бы точные сведения о контактных данных проживающих в Эстонии людей, в том числе, и точные данные о месте их проживания», - сказала министр народонаселения Рийна Сольман.
Регистрация места жительства обязательна для того, чтобы учреждения, как государственные, так и местные, могли бы оказывать проживающим на своей территории людям публичные услуги, повысить эффективность передачи информации и улучшить сотрудничество. Особую важность наличие точных данных приобретает в условиях введения ограничений на передвижение, либо когда того или иного человека нужно срочно найти.
МВД напомнило, что регистрация места жительства — удобная и простая процедура, которую можно выполнить в интернете, войдя в электронную среду самообслуживания на станице rahvastikuregister.ee.