МВД: данные о месте жительства в регистре народонаселения должны быть точными

«В условиях чрезвычайного положения, когда нам приходится находить людей, побывавших в контакте с вирусоносителем и когда действуют ограничения на передвижение как к островам, так и на государственной границе, важно, чтобы у государства были бы точные сведения о контактных данных проживающих в Эстонии людей, в том числе, и точные данные о месте их проживания», - сказала министр народонаселения Рийна Сольман.