В МИД рассказали, где уже закрыты границы и какие есть варианты для желающих вернуться в Эстонию

В связи с предотвращением распространения коронавируса многие государства установили ограничения на въезд, также ограничения налагаются авиафирмами, сообщила пресс-служба МИД.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу напоминает людям, что путешествовать становится очень сложно и условия ухудшаются в режиме реального времени. Министр призывает не планировать поездок за границу.
"Если государство, в котором вы находитесь, закрыло границы, или не функционирует международный транспорт, пожалуйста, свяжитесь с МИДом или посольством Эстонии. Эстония делает все, что от нее зависит, чтобы обеспечить безопасность эстоноземельцев, мы работаем, чтобы найти выход из сложившегося чрезвычайного положения", - добавил он.
Сообщите о себе, отправив письмо на адрес электронной почты konsul@mfa.ee (добавьте свои личные данные и опишите проблему).
Граждане Эстонии, путешествующие за границей и желающие вернуться в Эстонии, должны считаться со следующими ограничениями:
- Транзит через Латвию и Литву разрешен для граждан Эстонии до полуночи 19 марта. После этого международные пассажирские перевозки были приостановлены в обеих странах, просим желающих вернуться найти альтернативу в виде паромного сообщения.
- Транзит через Польшу в настоящее время невозможен. В экскортируемой транспортной колонне могут вернуться все, кто сообщил о себе до восьми утра 16 марта. МИД благодарит за оперативное извещение и даст дальнейшие инструкции. В колонне зарегистрировано 73 гражданина Эстонии - 22 фургонов и 11 автомобилей. Данные были переданы польским властям. Дальнейшие распоряжения разрабатываются.
- Германия закрыла свои границы с Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией сегодня, 16 марта, в 08:00. Граница открыта для грузовых перевозок и для немецких и международных работников из Австрии, Швейцарии, Франции и Дании. Лицам с симптомами коронарного вируса запрещен въезд или выезд. NB! Чтобы вернуться в Эстонию, можно воспользоваться паромом Киль-Клайпеда и транзитом через Литву и Латвию до полуночи 19 марта. Самая свежая информация в посольстве Эстонии.
- Дания закрыла свои границы для иностранцев 14 марта, но граждане Эстонии вернуться домой через датские аэропорты, сухопутная граница для выхода из Дании в Швецию - паромное сообщение Хельсингёр-Хельсингборг и мост Эресунн. Поскольку паромная линия Стокгольм-Таллинн не работает, можно воспользоваться паромным сообщением Стокгольм-Хельсинки и затем из Хельсинки вернуться в Таллинн.
- Обращаем ваше внимание, что Аэрофлот объявил о прекращении полетов между Москвой и Таллином с 19 марта по 30 апреля. Finnair также объявил о прекращении полетов в Таллинн и обратно с 17 марта. Отменен рейс 16 марта в 23:50 и дальнейшие вылеты. В настоящий момент в график движения паромов изменений не внесено. Помните об этих временных ограничениях при принятии решений о поездке.
- Также учтите, что сегодня в 08:00 закрылись норвежские аэропорты.
- Сегодня, 16.03, португальско-испанская сухопутная граница будет закрыта для туристов с внутренними ограничениями на передвижение в течение следующих 15 дней. Мы просим людей в зоне ограниченного доступа сообщать о себе, написав на э-мейл consul@mfa.ee.
- Люди, возвращающиеся в Эстонию, должны находиться в течение 14 дней в карантине, чтобы предотвратить распространение вируса.
- Также границы закрыты в следующих странах - Албания, Кипр, Дания, Венгрия (для некоторых стран), Босния и Герцеговина (для некоторых стран), Турция (для некоторых стран), Португалия, Иордания, Ливан (для некоторых стран), Северная Македония (для некоторых стран), Сербия (для некоторых стран), Украина, Чехия, Россия (для некоторых стран), Вьетнам, США (для прибывших из Европы, Соединенного Королевства и Ирландии), Молдова, Австрия (прервано сообщение с определенными странами), Греция (для определнных), Германия, Казахстан.
Пограничные проверки и проверки здоровья введены Австрией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Хорватией, Словенией, Чешской Республикой, Турцией, Швейцарией.