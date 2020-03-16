В МИД рассказали, где уже закрыты границы и какие есть варианты для желающих вернуться в Эстонию

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу напоминает людям, что путешествовать становится очень сложно и условия ухудшаются в режиме реального времени. Министр призывает не планировать поездок за границу.

"Если государство, в котором вы находитесь, закрыло границы, или не функционирует международный транспорт, пожалуйста, свяжитесь с МИДом или посольством Эстонии. Эстония делает все, что от нее зависит, чтобы обеспечить безопасность эстоноземельцев, мы работаем, чтобы найти выход из сложившегося чрезвычайного положения", - добавил он.

Сообщите о себе, отправив письмо на адрес электронной почты konsul@mfa.ee (добавьте свои личные данные и опишите проблему).

Граждане Эстонии, путешествующие за границей и желающие вернуться в Эстонии, должны считаться со следующими ограничениями: