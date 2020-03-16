Департамент здоровья: проверяйте результаты анализов на digilugu.ee

Мартин Кадай сказал, что по состоянию на сегодня в Эстонии выявлены 205 зараженных. По сравнению со вчерашним днем добавились 34 случая заражения.

По словам представителя Департамента здоровья, положительно то обстоятельство, что вспышку заболеваемости выявили в начальной фазе: «По состоянию на сегодня госпитализированы два человека, остальные остаются на домашнем лечении».

Кадай считает важным, что поскольку количество случаев болезни растет, а люди жалуются, что невозможно достаточно быстро узнать результаты анализов, нужно смотреть сайт digilugu.ee: «И хотя всем, у которого коронавирус выявлен, звонят, стоит смотреть на digilugu.ee, куда информация о результатах анализа поступает быстрее».

Он также подчеркнул, что поскольку большей группой риска являются пожилые люди, то их нужно защищать и по возможности не отправлять детей к бабушкам и дедушкам.

В Министерстве образования и науки сказали, что в дальнейшем eKool должен работать без перебоев.

«Нужно помнить, что в первые дни учителям следует продумать, как дигитальное обучение должно работать. Обучение должно быть понятным, не механическим. Не нужно стесняться, если не у всех есть знания для ведения дигитального обучения. Министерство и Innove готовы помочь всем учителям».

«Отдельно хотелось бы обратиться к детским садам, которые сейчас работают на передовой. Работающие в детских садах люди не могут покидать рабочие месте, а потому важно, чтобы больных детей в детский сад не водили. Работники детских садов, которые входят в группы риска, не должны ходить на работу», - сказал представитель Министерства образования и науки.

Канцлер Министерства иностранных дел Райнер Сакс сказал, что сейчас важно, чтобы жители Эстонии, которые находятся в краткосрочной поездке за рубежом, смогли как можно быстрее вернуться на родину, поскольку позже это может стать намного сложнее: «Мы пытаемся понять, сколько у нас таких граждан и где они находятся. Если мы не знаем о месте нахождения наших людей и не имеем их контактов, то нам сложно им помочь».