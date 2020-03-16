Правительство опровергает слухи о введении полного запрета на перемещение

Слухи основаны на том, что якобы сегодня в 16.00 будет опубликовано пресс-сообщение о том, что в Эстонии вводится полный запрет на передвижение, Таллинн и Харьюмаа отрежут от остальной Эстонии, а также, что вооруженные силы и Кайтселийт устанавливают ограждения. Все это ложь!