Вакра: до конца чрезвычайного положения нужно отменить плату за место в детском саду

Председатель фракции социал-демократов в городском собрании Таллинна Райнер Вакра предложил властям города, чтобы на время действия чрезвычайной ситуации столица освободила от платы за место в детсаду семьи, которые в эти дни оставляют своих детей дома, способствуя тем самым борьбе с вирусом. Об этом написал в своем блоге политик Раймонд Кальюлайд.
«В Таллине плата за место в детском саду составляет более 70 евро. Их нужно оплачивать независимо от того, посещает ли ребенок детский сад или нет. И поскольку были настоятельные просьбы оставить по возможности всех детей дома, обязательно следует освободить родителей от платы», - сказал Вакра.
Если бы все дети в Таллинне оставались дома до конца чрезвычайной ситуации, это стоило бы городу до 1,6 млн евро в месяц, и эти деньги были бы хорошим подспорьем для родителей в сегодняшней чрезвычайной ситуации.
«Это особенно важно для родителей, чья работа серьезно пострадала от нынешнего кризиса и чьи доходы могут уже значительно сократиться в ближайшие недели. Город должен взять эти расходы на себя, чтобы дети оставались дома», - добавил Вакра.
Согласно введенному государством чрезвычайному положению, все школы в Таллинне с сегодняшнего дня закрыты, но детские сады пока продолжили работу.
«Держа детские сады открытыми, мы можем обеспечить доступнорсть услуг, которые нам нужны в настоящее время для нашей повседневной жизни, включая все оперативные услуги - здравоохранение и полицию. В противном случае возникла бы ситуация, когда у всех тех, кто нуждается в помощи или помогает больным, не было бы места для безопасного содержания своих детей», - пояснил мэр Таллинна Кылварт, добавив, что что закрытие детских садов приведет к экономическим последствиям для семей и окажет критическое влияние на экономику в целом.