Вакра: до конца чрезвычайного положения нужно отменить плату за место в детском саду

«В Таллине плата за место в детском саду составляет более 70 евро. Их нужно оплачивать независимо от того, посещает ли ребенок детский сад или нет. И поскольку были настоятельные просьбы оставить по возможности всех детей дома, обязательно следует освободить родителей от платы», - сказал Вакра.

Если бы все дети в Таллинне оставались дома до конца чрезвычайной ситуации, это стоило бы городу до 1,6 млн евро в месяц, и эти деньги были бы хорошим подспорьем для родителей в сегодняшней чрезвычайной ситуации.

«Это особенно важно для родителей, чья работа серьезно пострадала от нынешнего кризиса и чьи доходы могут уже значительно сократиться в ближайшие недели. Город должен взять эти расходы на себя, чтобы дети оставались дома», - добавил Вакра.



Согласно введенному государством чрезвычайному положению, все школы в Таллинне с сегодняшнего дня закрыты, но детские сады пока продолжили работу.