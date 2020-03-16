Консульство России в Эстонии из-за коронавируса прекратило прием граждан

Сегодня Посольство России в Эстонии сообщило, что временно приостанавливает прием граждан в консульском отделе.
«В связи с введением в Эстонии чрезвычайного положения, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции Консульский отдел Посольства России в Эстонии и Канцелярия консульского отдела в г. Тарту с 16 марта 2020 временно приостанавливают личный прием граждан для оказания консульских услуг», - сообщило посольство.
Добавляется, что в экстренных ситуациях (угроза жизни/здоровью, гуманитарные случаи) рекомендуется обращаться по электронной почте: konsul.estonia@mid.ru
Посольство призывает следить за новостями на сайте диппредставительства и просит отнестись с пониманием к пронимающимся мерам.