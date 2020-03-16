Консульство России в Эстонии прекратило прием граждан из-за коронавируса

«В связи с введением в Эстонии чрезвычайного положения, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции Консульский отдел Посольства России в Эстонии и Канцелярия консульского отдела в г. Тарту с 16 марта 2020 временно приостанавливают личный прием граждан для оказания консульских услуг», - сообщило посольство.