Кылварт: обязанность публичного сектора – обеспечить обслуживание горожан и доступность услуг

«Мы организуем свою работу, руководствуясь принципом выполнения общественных задач, в соответствии с которым каждое учреждение и чиновник выполняет свои задачи и в период чрезвычайного положения. Поэтому мы оставили частично открытыми для горожан и предприятий свои учреждения и публичные пункты обслуживания, чтобы наши услуги оставались доступными. Я придерживаюсь мнения, что этим же принципом должны руководствоваться все учреждения публичного сектора по всей стране, - отметил Кылварт. – Несомненно, у работников публичного сектора больше обязанностей и повышенная ответственность, мы должны быть готовы к выполнению работы и в ситуации чрезвычайного положения».

В соответствии с введенным государством чрезвычайным положением, с сегодняшнего дня в Таллинне закрыты все школы, но детские сады остаются открытыми. «Оставляя детские сады открытыми, мы обеспечиваем предоставление необходимых в повседневной жизни услуг, в том числе поддерживая работников оперативных служб – так служащие в полиции или сфере здравоохранения могут продолжать свою работу. В противном случае могла бы возникнуть ситуация, когда всем тем, кто сейчас помогает нуждающимся в помощи и больным, не с кем было бы оставить детей, - пояснил Кылварт . – Не говоря уже о том, что закрытие детских садов повлекло бы возникновение финансовых проблем у семей, а это, в свою очередь, имело бы критическое влиние на всю экономику».

В то же время мэр подчеркнул, что действия местного самоуправления зависят от решений Правительства Эстонской Республики и в соответствии с ситуацией Таллинн будет оперативно принимать необходимые решения.

С момента принятия решения перевести все школы на дистанционное обучение, город вел переговоры с поставщиками услуги школьных обедов. «Мы сейчас разрабатываем решение, чтобы дети, для которых школьный обед был единственным горячим питанием за день, продолжили его получение в самое ближайшее время, - сказал Кылварт. – Продолжается и обеспечение питания в дневных центрах».