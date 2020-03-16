Российский хоккейный тренер призвал не прерывать соревнования из-за коронавируса

Ранее о снятии с турнира объявили «Барыс» и «Йокерит».

Серия второго раунда Кубка Гагарина между «Динамо» и ЦСКА должна начаться 18 марта.

«Естественно, это мешает. У ребят настроение уже другое. Но еще нет решения, что закрыли чемпионат, поэтому надо работать.

Нам-то главное, чтобы мы доиграли этот чемпионат. Его надо доиграть. А команды, которые снялись – это же другие государства, где закрылись границы. К ним ни другие команды, ни судьи не могут прилететь.