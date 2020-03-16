Будьте осторожны: популярное лекарство может быть смертельно опасным при коронавирусе!

Исследование, опубликованное в The Lancet, показывает, что пациенты отделения интенсивной терапии в Китае, которые не пережили болезнь, принимали лекарства, содержащие ингибиторы АПФ. Среди пациентов были люди с нарушениями мозгового кровообращения, диабетики, пациенты с высоким кровяным давлением и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ангиотензинпревращающие ферменты (АПФ) регулируют кровяное давление и баланс жидкости в организме. Этот фермент содержится в лекарствах, которые назначали вышеупомянутым пациентам. Китайские ученые установили, что SARS-CoV и SARS-CoV-2 связывают свои клетки через фермент ACE2 с легкими, кишечником, почками и кровеносными сосудами.

Ферменты ACE2 широко распространены у пациентов с диабетом, чьи лекарства содержат ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА). Лекарства с теми же ингредиентами также даются людям с гипертонией.

ACE2 также присутствует в высоких количествах в тиазолидиндионах и ибупрофене. Это приводит к изобилию ферментов ACE2 в организме, что способствует связыванию COVID-19 с организмом. Таким образом, был сделан вывод, что лечение диабета и гипертонии с помощью ингибиторов ACE2 увеличивает риск смертельного вируса.

ACE2 уменьшает воспаление в организме и был предложен в качестве основного лечения заболеваний легких, рака, диабета и гипертонии. Это привело к конфликту в медицине.