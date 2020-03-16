Пн, 16.03.2020
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Elisa закрывает все свои представительства в Эстонии

Представительство Elisa.

ФОТО: Remo Tõnismäe

В целях предотвращения распространения коронавируса предприятие Elisa со вторника временно закроет все свои представительства в Эстонии. Обслуживание клиентов продолжится по телефону, а также с помощью интернет-чата службы поддержки клиентов.

В случае возникновения вопросов или проблем, клиенты могут воспользоваться специальным чатом на сайте компании, либо позвонить по инфотелефону 6 600 600.

«Кому-то это может доставить неудобства, но в нынешних условиях мы считаем важным, чтобы люди не выходили лишний раз из дома. Чтобы оказывать качественное обслуживание клиентов, сотрудники представительств будут отвечать на вопросы людей по телефону или в интернете, - сказал глава отдела частных клиентов Elisa Андрус Хийепуу.

По его словам, пока торговые центры еще открыты, сотрудники будут использовать помещения Elisa для удаленной работы, чтобы решать проблемы клиентов.

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