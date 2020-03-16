Накануне закрытия границы иностранных покупателей в Нарве и Ивангороде стало даже больше

Нестандартное воскресенье

Как правило, вечером в воскресенье в Ивангороде выстраивалась очередь из автомобилей, водители которых хотели въехать в Эстонии. В большинстве своем это были жители республики, которые возвращались с выходных, проведенных в соседней России. В минувшее воскресенье вечером терминалы был непривычно пусты - очереди не было вообще.

По данным системы бронирования времени пересечения границы eestipiir.ee, количество автомобилей, которые, наоборот, выезжают из Эстонии в Россию, начало падать со среды 11 марта и сократилось примерно на четверть.

При этом, людей, пересекающих границу пешком, очевидно, стало больше обычного. В Нарву, как всегда, стремятся за покупками жители России. В выходные Ивангород был заполнен жителями Нарвы, которые старались успеть сделать покупки до закрытия границы. Как и внутри Эстонии, популярность пользовались туалетная бумага, а также средства дезинфекции. Цены на них здесь не успели вырасти, но сами дезинфицирующие средства во многих магазинах уже закончились.

Очередь на пешеходном погранпункте на входе в Нарву сохраняется и в понедельник, накануне закрытия границы. Но отчасти это может быть связано с тем, что каждому человеку сотрудники задают вопросы о самочувствии.

Дополнительные меры - только на эстонской стороне границы

Корреспондент Rus.Postimees на выходных прошел границу и пешком, и на машине, посмотрев на меры безопасности в связи с распространением коронавируса.

На выходе и выезде из Эстонии видно, что появились плакаты с информацией о новой болезни, информация о ней транслируется на экранах. Многие сотрудники Департамента полиции и погранохраны используют маски и одноразовые перчатки.

На российской стороне мер предосторожности против распространения коронавируса практически нет: некоторые сотрудники таможни и погранслужбы используют перчатки, но ни один из них не использует маски. Нет никакой наглядной информации для пассажиров о коронавирусе, лишь у одного из окошек паспортного контроля висит ксерокопия эстонской памятки о COVID-19 для путешественников.

Состоянием здоровья российские таможенники и пограничники также не интересуются и температуру у путешественников не измеряют.

При этом нужно отметить, что погранпункты являются местом большого скопления людей. На эстонской стороне двери пешеходного погранпункта открываются автоматически. Но в российском пешеходном терминале люди, проходящие границу пешком, прикасаются руками к одним и тем же дверным ручкам. А чтобы выйти после паспортного контроля из российского пешеходного погранпункта, каждый должен нажать кнопку у двери. В среднем, в обе стороны границу пересекают около 12 000 человек каждые сутки.

По официальным данным на территории Ленинградской области обнаружено только два инфицированных коронавирусом жителя. Но еще до того, как был обнаружен первый из них, региональные власти решили с 16 марта запретить все массовые мероприятия, в которых участвует больше 300 человек. Сегодня областное правительство решило ввести свободное посещение во всех школах и детсадах, рекомендовало детям оставаться дома и пообещало организовать домашнее обучение.

На входе в Эстонию через пешеходный терминал пограничники не только проверяют документы, но также записывают номер телефона и адрес электронной почты каждого входящего. Каждому задают несколько вопросов - был ли он в опасных с точки зрения коронавируса странах, общался ли с инфицированными, как она себя чувствует? После прохождения паспортного контроля пешеходам измеряют температуру лазерным термометром.