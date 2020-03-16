Общественный транспорт Таллинна переходит на бесплатный режим

Таким образом город хочет сократить количество контактов между людьми - как при покупке билета у водителя автобуса, так и при проверке у муниципального полицейского.

Тем не менее, таллиннские власти рекомендуют тщательно продумывать каждое посещение и, по возможности, пользоваться личным транспортом и, когда это возможно, пользоваться электронными услугами.

В настоящее время Таллинн не планирует сокращать графики работы общественного транспорта, так как это может привести к тому, что люди будут находиться слишком близко друг к другу в автобусе или трамвае.