Общественный транспорт Таллинна переходит на бесплатный режим

В нынешней чрезвычайной ситуации мэр столицы Михаил Кылварт решил, что покупка билетов на общественный транспорт в Таллинне не требуется, а муниципальная полиция не будет проверять билеты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Таллинна.
Таким образом город хочет сократить количество контактов между людьми - как при покупке билета у водителя автобуса, так и при проверке у муниципального полицейского.
Тем не менее, таллиннские власти рекомендуют тщательно продумывать каждое посещение и, по возможности, пользоваться личным транспортом и, когда это возможно, пользоваться электронными услугами.
В настоящее время Таллинн не планирует сокращать графики работы общественного транспорта, так как это может привести к тому, что люди будут находиться слишком близко друг к другу в автобусе или трамвае.
«Чтобы предоставлять услуги, которые нам нужны в нашей повседневной жизни, люди должны продолжать работать, потому что не всю работу можно выполнять удаленно. Таким образом, общественный транспорт будет продолжать работать в соответствии с его текущим графиком, но мы будем следить за ситуацией и будем готовы внести изменения, если ситуация изменится», - заявил мэр.