Пн, 16.03.2020
У нас довольно много ручной работы, если людей не будет, мы не сможем выполнять заказы. Олле Хорм

Меняется режим работы центров семейных врачей: все плановые приемы отменены

Стетоскоп.

ФОТО: Shutterstock

Решение государства поднять готовность системы здравоохранения на более высокий уровень требует временных изменений в работе учреждений здравоохранения. Начиная с 16 октября работа семейных врачей будет организована по-другому, сообщает Союз семейных врачей. 

Это делается, чтобы избежать распространения коронавируса и предоставить помощь людям, нуждающимся в ней.

Главные изменения с 16 марта:

  • Остановлены плановые приемы и профилактическая деятельность центров семейных врачей. Прием здоровых малышей продолжается (приемы будут проходить отдельно от приемов инфекционных больных).
  • На прием в центр семейных врачей приглашают только тех людей, кому нужно срочное медицинское вмешательство или есть подозрение на это.
  • Больничный лист в случае нетрудоспособности или необходимости заботы о больном близком можно получить через портал www.digilugu.ee.
  • В центры семейных врачей следует обращаться по телефону или э-почте и только при проблемах со здоровьем.
  • Решение о необходимости прийти на прием принимает медсестра или врач.
  • В Центр семейных врачей можно прийти только по предварительной договоренности и в назначенное время.

С понедельника, 16 марта, начинает работу справочный номер Центра тревоги 1247, который будет оказывать информационную поддержку по вопросам, связанным с коронавирусом. Телефон работает круглосуточно, звонки на него бесплатны.

основная задача справочного телефона – снизить нагрузку как на номер экстренной помощи 112, так и на службу консультационной помощи семейных врачей 1220 и телефоны прочих справочных служб. 

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