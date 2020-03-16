Меняется режим работы центров семейных врачей: все плановые приемы отменены

Решение государства поднять готовность системы здравоохранения на более высокий уровень требует временных изменений в работе учреждений здравоохранения. Начиная с 16 октября работа семейных врачей будет организована по-другому, сообщает Союз семейных врачей.
Это делается, чтобы избежать распространения коронавируса и предоставить помощь людям, нуждающимся в ней.
Главные изменения с 16 марта:
- Остановлены плановые приемы и профилактическая деятельность центров семейных врачей. Прием здоровых малышей продолжается (приемы будут проходить отдельно от приемов инфекционных больных).
- На прием в центр семейных врачей приглашают только тех людей, кому нужно срочное медицинское вмешательство или есть подозрение на это.
- Больничный лист в случае нетрудоспособности или необходимости заботы о больном близком можно получить через портал www.digilugu.ee.
- В центры семейных врачей следует обращаться по телефону или э-почте и только при проблемах со здоровьем.
- Решение о необходимости прийти на прием принимает медсестра или врач.
- В Центр семейных врачей можно прийти только по предварительной договоренности и в назначенное время.
С понедельника, 16 марта, начинает работу справочный номер Центра тревоги 1247, который будет оказывать информационную поддержку по вопросам, связанным с коронавирусом. Телефон работает круглосуточно, звонки на него бесплатны.
основная задача справочного телефона – снизить нагрузку как на номер экстренной помощи 112, так и на службу консультационной помощи семейных врачей 1220 и телефоны прочих справочных служб.