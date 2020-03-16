Картина дня: неразбериха с пенсионными накоплениями, Европа и Россия закрывают границы и правительство опровергает слухи

Меняется режим работы центров семейных врачей: все плановые приемы отменены

Решение государства поднять готовность системы здравоохранения на более высокий уровень требует временных изменений в работе учреждений здравоохранения. Начиная с 16 октября работа семейных врачей будет организована по-другому, сообщает Союз семейных врачей. Читать далее...

Не смейтесь над людьми, скупающими туалетную бумагу

«Гляди, очередная паникерша с тремя пачками туалетной бумаги. Как будто она содержит вакцину от коронавируса. Наверное, каждый день будет обматываться ей для защиты», - сказал с ухмылкой своей спутнице стоявший в очереди на кассу молодой человек. Читать далее...

В МИД рассказали, где уже закрыты границы и какие есть варианты для желающих вернуться в Эстонию

В связи с предотвращением распространения коронавируса многие государства установили ограничения на въезд, также ограничения налагаются авиафирмами, сообщила пресс-служба МИД. Читать далее...

В Европе возник дефицит средств индивидуальной защиты. У эстонской скорой помощи маски пока есть

Европа ввела ограничение на экспорт средств индивидуальной защиты. Но если обычные жители, закрывшись дома, могут обойтись и подручными средствами, то медицинские работники, особенно скорая помощь, работать без них не могут. Читать далее...

Банки обратились к клиентам с призывом

В период вспышки коронавируса и введенного чрезвычайного положения, банковские услуги в Эстонии продолжат работать. Банки, которые входят в Союз банков, благодарят клиентов за ответственное поведение при использовании банковских услуг, так как люди отдают предпочтение электронным каналам обслуживания. Банки оказывают клиентам поддержку дигитально. Читать далее...

Галерея 〉 Город-призрак: в понедельник утром на улицах Таллинна - почти никого

Сегодня первый рабочий день с момента провозглашения чрезвычайного положения. Центр Таллинна, многолюдный в обычное время, теперь опустел. На улице можно увидеть всего несколько человек. Читать далее...

В работе eKool произошел сбой

В связи с распространением коронавируса с сегодняшнего дня все школы Эстонии перешли на дистанционное обучение. Как минимум на протяжении двух недель свыше 153 000 учеников будут учиться на дому. Читать далее...

Коронавирус в Эстонии: с сегодняшнего дня начинает работу кризисный телефон 1247