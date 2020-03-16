Картина дня: неразбериха с пенсионными накоплениями, Европа и Россия закрывают границы и правительство опровергает слухи

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями понедельника.
Анализ 205 человек на коронавирус оказался позитивным. Количество зараженных, скорее всего, больше
По состоянию на утро 16 марта в Эстонии коронавирус диагностирован у 205 человек, начиная с 21 января, всего в Эстонии было взято 1387 проб на COVID-19. Читать далее...
Люди негодуют: на пенсионном счету либо минус, либо ноль. Где деньги?
Вчера в группах Facebook сотни людей написали, что их пенсионный капитал либо исчез, либо ушел в минус. "У меня ноль, куда делись деньги?" - возмущаются клиенты Swedbank.
Россия закрывает границы для иностранцев
Россия с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд иностранцев и лиц без гражданства. Читать далее...
Хельме: украинская рабочая сила больше не сможет попасть в Эстонию
На пресс-конференции правительства глава МВД Март Хельме заявил, что деешевая рабочая сила, включая украинскую, больше не сможет попасть в Эстонию. Читать далее...
На передовой коронавируса: как защитить продавцов и работников охранных фирм?
В то время как правительство настоятельно просит жителей Эстонии сидеть дома и не высовывать носа на улицу, остается целый ряд работников, которые обязаны каждый день ходить на работу. И не в цех, а в места массового скопления народа. Читать далее...
Правительство опровергает слухи о введении полного запрета на перемещение
В бюро коммуникаций правительства Postimees заверили, что распространяющиеся в социальных сетях слухи о введении общего полного запрета на передвижение не отвечают действительность, но введение других ограничений в планах есть. Читать далее...
ВИДЕО И ФОТО 〉 Конфликты и драки на польской границе: люди хотят домой
Закрытие границ уже начало приводить к конфликтам, поскольку люди стремятся попасть домой. Как сообщил читатель Rus.Postimees Андрей, на польской границе дело дошло до драки. Читать далее...
Рейнсалу: правительство не видит причин вводить запрет на продажу алкоголя
Правительственная кризисная комиссия не принимала решений об ограничениях на продажу алкоголя и не видит для этого никаких рациональных оснований. Читать далее...
Видео: правительство дало обзор последних решений для преодоления корона-кризиса
Министры предоставили обзор распространения коронавируса и решений правительственной комиссии для решения экономических проблем. Читать далее...
Крупнейший в Прибалтике продавец одежды: будут закрыты магазины в Эстонии и Латвии
Эпидемия коронавируса скажется на деятельности контролируемой концерном MG Baltic крупнейшей в странах Балтии группы торговли одеждой Apranga в первом полугодии, сообщает компания. Читать далее...
Стало известно, в каких уездах Эстонии больше всего зараженных
Департамент здоровья опубликовал данные по положительным тестам на коронавирус. Больше всего заболевших живут в Харьюском уезде и на Сааремаа. Читать далее...
Департамент полиции и погранохраны: с субботы на границе выявлены 89 потенциально опасных пассажиров
Департамент полиции и погранохраны сообщил, что в ночь на субботу на границе введены дополнительные проверки, в ходе которых у въезжающих в страну людей выясняют маршрут следования и возможное соприкосновение с зараженными. Читать далее...
Меняется режим работы центров семейных врачей: все плановые приемы отменены
Решение государства поднять готовность системы здравоохранения на более высокий уровень требует временных изменений в работе учреждений здравоохранения. Начиная с 16 октября работа семейных врачей будет организована по-другому, сообщает Союз семейных врачей. Читать далее...
Не смейтесь над людьми, скупающими туалетную бумагу
«Гляди, очередная паникерша с тремя пачками туалетной бумаги. Как будто она содержит вакцину от коронавируса. Наверное, каждый день будет обматываться ей для защиты», - сказал с ухмылкой своей спутнице стоявший в очереди на кассу молодой человек. Читать далее...
В МИД рассказали, где уже закрыты границы и какие есть варианты для желающих вернуться в Эстонию
В связи с предотвращением распространения коронавируса многие государства установили ограничения на въезд, также ограничения налагаются авиафирмами, сообщила пресс-служба МИД. Читать далее...
В Европе возник дефицит средств индивидуальной защиты. У эстонской скорой помощи маски пока есть
Европа ввела ограничение на экспорт средств индивидуальной защиты. Но если обычные жители, закрывшись дома, могут обойтись и подручными средствами, то медицинские работники, особенно скорая помощь, работать без них не могут. Читать далее...
Банки обратились к клиентам с призывом
В период вспышки коронавируса и введенного чрезвычайного положения, банковские услуги в Эстонии продолжат работать. Банки, которые входят в Союз банков, благодарят клиентов за ответственное поведение при использовании банковских услуг, так как люди отдают предпочтение электронным каналам обслуживания. Банки оказывают клиентам поддержку дигитально. Читать далее...
Галерея 〉 Город-призрак: в понедельник утром на улицах Таллинна - почти никого
Сегодня первый рабочий день с момента провозглашения чрезвычайного положения. Центр Таллинна, многолюдный в обычное время, теперь опустел. На улице можно увидеть всего несколько человек. Читать далее...
В работе eKool произошел сбой
В связи с распространением коронавируса с сегодняшнего дня все школы Эстонии перешли на дистанционное обучение. Как минимум на протяжении двух недель свыше 153 000 учеников будут учиться на дому. Читать далее...
Коронавирус в Эстонии: с сегодняшнего дня начинает работу кризисный телефон 1247
С понедельника, 16 марта, начинает работу справочный номер Центра тревоги 1247, который будет оказывать информационную поддержку по вопросам, связанным с коронавирусом. Телефон работает круглосуточно, звонки на него бесплатны. Читать далее...