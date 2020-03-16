Президент призывает вечером помахать в окошко огоньками

«Так мы сможем выразить поддержку всем, кто, работая день ото дня на передовой, поддерживают кровообращение нашего общества. Также мы сможем показать, что заботимся и у нас все будет хорошо, поинтересоваться, как дела у соседей, людей с нашей улицы и из нашего двора», - сказала глава государства в пресс-сообщении.

«Мы находимся в состоянии кризиса, который еще никто никогда не переживал. Для того чтобы мы как общество наименее болезненно из него вышли, недостаточно решений кризисной комиссии, пожеланий чиновников и распоряжений: каждый может и должен внести свой вклад. У каждого человека свой вклад, но он очень нужен. Начиная с собственного сокращения социального общения и до звонков своим родителями или пожилым родственникам», - добавила президент, чтобы объяснить свой призыв.

Намеченная на сегодня, в 20.00, акция «Помаши, потому что заботишься!» даст возможность выразить поддержку сотням и тысячам людей, которые каждый день рискуют своим здоровьем, чтобы наше общество действовало, а жизненно важные услуги оказывались: медикам, работникам детских садов, работникам Центра тревоги, водителям автобусов, продавцам в магазинах, продуктовым курьерам и многим другим: «Это дает и нам всем возможность показать, что в тяжелый момент мы вместе».