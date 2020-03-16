Чемпионат мира по хоккею Россия не получит

«Да, у нас было предложение от русских. Но ситуация с коронавирусом там не лучше, чем в Швейцарии, к тому же нет точных данных о ситуации в России и Белоруссии. Латвия также закрыла свои границы. Никто никуда не ездит. Учитывая нынешние факты, мне трудно представить, что чемпионат мира состоится. Нам нужно обсудить ситуацию со всеми заинтересованными сторонами, нужно принять решение с холодной головой. Во вторник у нас будет телефонная конференция с национальными федерациями», — приводит слова Фазеля SRF -

«Решение об отмене ЧМ-2020 принимаем не мы, оно принадлежит только властям Швейцарии — конфедерации и кантонам, где расположены Цюрих и Лозанна. Пока мы работаем так, как будто турнир начнётся 8 мая, как запланировано. Мы полагаемся на мнения специалистов, но они расходятся. Я слышал, что худшее ещё впереди, что осенью будет новая вспышка. Как дантист и врач, я оцениваю ситуацию с большой чувствительностью, но у меня тоже нет ответа. Предполагаю, что решение по чемпионату мира будет принято в течение двух недель.