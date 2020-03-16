В Великобритании призвали всех заразить коронавирусом для появления иммунитета

А именно, жителям Великобритании посоветовали заразиться коронавирусом для выработки иммунитета. По мнению главного научного советника правительства Патрика Валланса, COVID-19 может стать сезонным заболеванием, и таким образом население будет готово к его последующим вспышкам, передает Gazeta.ru со ссылкой телеканал Sky News.

По словам Валланса, столкнуться с заражением должны как минимум 60% из 65-миллионного населения Великобритании. После этого у людей выработается т.н. «стадный иммунитет» — устойчивость к инфекционному заболеванию внутри популяции.

«Мы думаем, что этот вирус, скорее всего, станет сезонным — его вспышки будут фиксироваться ежегодно, — заявил Валланса. — Тем не менее, постепенно люди станут невосприимчивыми к нему, и это будет важной частью контроля в долгосрочной перспективе».

Эксперт описал COVID-19 как «неприятную болезнь», однако подчеркнул, что большинство людей перенесут ее в легкой форме. Сейчас процент смертности от коронавируса составляет около 1%, уточнил научный советник, однако оценить, сколько человек могут скончаться от него впоследствии, все равно сложно.

К 13 марта от коронавируса в Великобритании умерли 10 человек. Число подтвержденных случаев заболевания составило 590, увеличившись за одни сутки на 134. Тем не менее, уверен Валланса, на самом деле число инфицированных может составлять от 5 до 10 тысяч человек.