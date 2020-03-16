Как избежать заражения коронавирусом, принимая посылки?

Союз э-торговли советует всем покупателям и потребителям быть максимально острожными.
Потенциально опасные помещения и поверхности должны быть обязательно продезинфицированы перед повторным использованием, дезинфекция должна проводиться регулярно, пока не определятся все пути распространения коронавируса, отмечают в Союзе э-торговли.
Комплектовщики товаров должны дезинфицировать руки перед работой, надевать перчатки и использовать маски. По возможности следует дезинфицировать упаковку посылок. Работник, плохо себя чувствующий, должен изолироваться от работы минимум на 14 дней, чтобы избежать заражения других.
На данный момент крупнейшие фирмы — DPD, Itella/Smartpost, Omniva, DHL – уже сделали передачу посылок и их прием бесконтактными. Это означает, что курьеры с клиентами соблюдают дистанцию в два метра, сами вписывает данные клиента, делают фотографию посылки и не берут подпись, избегая близкого контакта. Также приняты меры по дезинфекции дверей, экранов и платежных терминалов у посылочных автоматов.
Советы потребителям:
- Если заказываете доставку с курьером, прием товара будет только бесконтактным, в противном случае — отказ.
- Если заказываете товар в посылочный автомат, то при использовании экрана и закрытии дверцы используйте перчатки и хорошо помойте руки после этого.
- Заказанные на дом овощи и фрукты следует хорошо помыть.
- Если чувствуете себя больным, не идите за посылкой сами, оставайтесь дома.
- Чтобы продлить время хранения посылки, обратитесь в фирму доставки.
Учитывайте, что некоторые фирмы приостановили услуги, касающиеся услуги выкупа товара (оплаты при получении товара), а также доставки удостоверяющих личность документов. Что касается международных посылок, то время доставки может затянуться. При заказах товаров из других стран следует удостовериться, возможна ли отправка товаров из этой страны.