Как избежать заражения коронавирусом, принимая посылки?

Потенциально опасные помещения и поверхности должны быть обязательно продезинфицированы перед повторным использованием, дезинфекция должна проводиться регулярно, пока не определятся все пути распространения коронавируса, отмечают в Союзе э-торговли.

Комплектовщики товаров должны дезинфицировать руки перед работой, надевать перчатки и использовать маски. По возможности следует дезинфицировать упаковку посылок. Работник, плохо себя чувствующий, должен изолироваться от работы минимум на 14 дней, чтобы избежать заражения других.

На данный момент крупнейшие фирмы — DPD, Itella/Smartpost, Omniva, DHL – уже сделали передачу посылок и их прием бесконтактными. Это означает, что курьеры с клиентами соблюдают дистанцию в два метра, сами вписывает данные клиента, делают фотографию посылки и не берут подпись, избегая близкого контакта. Также приняты меры по дезинфекции дверей, экранов и платежных терминалов у посылочных автоматов.

Советы потребителям:

Если заказываете доставку с курьером, прием товара будет только бесконтактным, в противном случае — отказ.

Если заказываете товар в посылочный автомат, то при использовании экрана и закрытии дверцы используйте перчатки и хорошо помойте руки после этого.

Заказанные на дом овощи и фрукты следует хорошо помыть.

Если чувствуете себя больным, не идите за посылкой сами, оставайтесь дома.

Чтобы продлить время хранения посылки, обратитесь в фирму доставки.