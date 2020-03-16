Рейнсалу: правительство не видит причин вводить запрет на продажу алкоголя

Правительственная кризисная комиссия не принимала решений об ограничениях на продажу алкоголя и не видит для этого никаких рациональных оснований, сообщил Rus.ERR министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
Введение ограничений на продажу алкоголя обосновано в случае массовых беспорядков и агрессивного поведения людей, чтобы не создавать благоприятных условий для насилия, а в данный момент преступность в Эстонии скорее снижается и отсутствуют признаки беспорядков, которые могли бы стать причиной для такого ограничения, сказал министр.
"У каждой меры должно быть рациональное обоснование", - пояснил Рейнсалу.