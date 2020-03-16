Бородич: общественный транспорт Таллинна безопаснее торговых центров

Несмотря на сокращение количества пассажиров, Таллинн не намерен менять расписание общественного транспорта, поскольку в нынешней ситуации полупустые автобусы - скорее положительный фактор с точки зрения ограничения распространения вируса, передает Rus.ERR.
"Я уверен, что общественный транспорт безопасен с точки зрения заражения вирусом. Каждый день мы проводим дезинфекцию. На прошлой неделе мы также стали проводить дополнительную дезинфекцию во время конечных остановок. Я считаю, что общественный транспорт намного безопаснее, чем посещение торгового центра или магазина", - сказал председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Денис Бородич.