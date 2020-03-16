Бородич: общественный транспорт Таллинна безопаснее торговых центров

"Я уверен, что общественный транспорт безопасен с точки зрения заражения вирусом. Каждый день мы проводим дезинфекцию. На прошлой неделе мы также стали проводить дополнительную дезинфекцию во время конечных остановок. Я считаю, что общественный транспорт намного безопаснее, чем посещение торгового центра или магазина", - сказал председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Денис Бородич.