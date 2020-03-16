Банк: коронавирус затормозит экономический рост, решение проблемы кроется в пенсионной реформе

Это означает постепенное замедление экономического роста в этом году до 0,4 процента. Ситуация с коронавирусом быстро меняется. Спад реален, но в следующем году рост возобновится. Риски сохраняются в связи с продолжающимся распространением коронавируса и высокой степенью неопределённости.

Комментируя экономические перспективы, главный экономист Luminor Тыну Пальм, сказал, что, хотя первый этап торгового соглашения между Китаем и США будет по-прежнему оказывать положительное долгосрочное действие, глобальная среда вновь резко ухудшается в связи со вспышкой коронавируса. «Хотя риски в большей степени касаются Китая и Европы (прежде всего Италии), из-за слабости глобальных цепочек и снижения уровня доверия, влияние распространения вируса растет и в остальном мире. В дополнение к финансовым рынкам, которые уже отреагировали, положение бизнеса и домохозяйств и, следовательно, экономические перспективы, могут быстро измениться с распространением вируса, как мы, к сожалению, видели в Италии. Таким образом, главная защита – медицинское сдерживание вируса, пока не подоспеет вакцина и реальная помощь», – сказал Пальм.

Воздействие коронавируса сохранит в европейской промышленности тренд к падению, энергетический сектор подешевеет, а вклад строительного сектора в Эстонии за исключением жилого сектора также будет скромным. Все это приведет к замедлению экономического роста Эстонии почти до уровня 0,4 процента. Риски сохраняются. Ситуация с распространением вируса быстро меняется, но в будущем она улучшится, и некоторые меры обеспечат положительный долгосрочный эффект.

Наряду с денежно-кредитной политикой существует необходимость в очень сильной поддержке со стороны фискальной политики, а частный сектор должен вести себя ответственно при поддержке рынка труда. В последние три года экономика Эстонии была одной из самых быстрорастущих в зоне евро. Рост реального ВВП в среднем составил 4,9 процента, а в рыночных ценах рост составил и вовсе 8,9 процента в год.

Оценивая развитие событий, Пальм сказал, что наряду с восстановлением внешнего спроса, основным двигателем экономики с конца 2021 года парадоксальным образом может стать пенсионная реформа, намечаемая в Эстонии. «Если закон о пенсионной реформе в нынешней редакции вступит в силу, часть из пяти миллиардов евро накопленных во II ступени пенсионных средств будет направлена, главным образом, на потребление, а не на инвестиции, в зависимости от экономической ситуации и предпочтений пенсионеров», – сказал главный экономист.