Банк: коронавирус затормозит экономический рост, решение проблемы кроется в пенсионной реформе

Согласно свежему экономическому прогнозу Luminor, слабость мировой торговли, наряду со снижением цен на сырье, приведёт к охлаждению доходов Эстонии от экспорта и снижению экономической уверенности.
Это означает постепенное замедление экономического роста в этом году до 0,4 процента. Ситуация с коронавирусом быстро меняется. Спад реален, но в следующем году рост возобновится. Риски сохраняются в связи с продолжающимся распространением коронавируса и высокой степенью неопределённости.
Комментируя экономические перспективы, главный экономист Luminor Тыну Пальм, сказал, что, хотя первый этап торгового соглашения между Китаем и США будет по-прежнему оказывать положительное долгосрочное действие, глобальная среда вновь резко ухудшается в связи со вспышкой коронавируса. «Хотя риски в большей степени касаются Китая и Европы (прежде всего Италии), из-за слабости глобальных цепочек и снижения уровня доверия, влияние распространения вируса растет и в остальном мире. В дополнение к финансовым рынкам, которые уже отреагировали, положение бизнеса и домохозяйств и, следовательно, экономические перспективы, могут быстро измениться с распространением вируса, как мы, к сожалению, видели в Италии. Таким образом, главная защита – медицинское сдерживание вируса, пока не подоспеет вакцина и реальная помощь», – сказал Пальм.
Воздействие коронавируса сохранит в европейской промышленности тренд к падению, энергетический сектор подешевеет, а вклад строительного сектора в Эстонии за исключением жилого сектора также будет скромным. Все это приведет к замедлению экономического роста Эстонии почти до уровня 0,4 процента. Риски сохраняются. Ситуация с распространением вируса быстро меняется, но в будущем она улучшится, и некоторые меры обеспечат положительный долгосрочный эффект.
Наряду с денежно-кредитной политикой существует необходимость в очень сильной поддержке со стороны фискальной политики, а частный сектор должен вести себя ответственно при поддержке рынка труда. В последние три года экономика Эстонии была одной из самых быстрорастущих в зоне евро. Рост реального ВВП в среднем составил 4,9 процента, а в рыночных ценах рост составил и вовсе 8,9 процента в год.
Оценивая развитие событий, Пальм сказал, что наряду с восстановлением внешнего спроса, основным двигателем экономики с конца 2021 года парадоксальным образом может стать пенсионная реформа, намечаемая в Эстонии. «Если закон о пенсионной реформе в нынешней редакции вступит в силу, часть из пяти миллиардов евро накопленных во II ступени пенсионных средств будет направлена, главным образом, на потребление, а не на инвестиции, в зависимости от экономической ситуации и предпочтений пенсионеров», – сказал главный экономист.
По мнению Пальма, эта реформа во многих отношениях является рискованным экономическим экспериментом, поскольку неясно, насколько ответственно поведут себя пенсионеры при переходе от обязательной накопительной пенсионной системы к добровольной. Но у реформы будут и положительные последствия. «Например, снижение платы за услуги в пенсионных фондах, расширение выбора фондов, повышение их доходности, а также обусловленный изменением в законодательстве рост такого важнейшего показателя как гибкость. Всё это значительно повысило привлекательность II пенсионной ступени как варианта для накопления», – пояснил Пальм.
Недвижимость в Эстонии является излюбленным объектом вложения средств. Цены на недвижимость в Европе высоки. По сравнению с докризисным уровнем цены, по крайней мере, в центрах, на 20 процентов выше, как и в Эстонии. По словам Пальма, инвестиции в недвижимость помогли увеличить стоимость активов жителей Эстонии за последнее десятилетие больше, чем любой другой класс активов. «В то же время финансовые активы населения остаются слишком скромными, чтобы защитить их от трудных времен», – сказал Пальм, добавив, что диверсифицированные портфели активов могли бы обеспечить хорошие тылы на случай таких рисков, как замедление мировой торговли, вызванное коронавирусом.
Жителям Эстонии пошло на пользу то обстоятельство, что высококачественная и удачно расположенная недвижимость, стоимость которой со временем растет, составляет подавляющее большинство активов. Активный рынок недвижимости поддерживает выбор населения, хорошее предложение ограничивает чрезмерное повышение цен, а также приносит налоговые поступления государству.
По сравнению с другими странами еврозоны уровень цен в Эстонии в соотношении с доходом уже сейчас высок, поэтому рост земельного налога, который превысил бы общий темп инфляции, мог бы негативно сказаться на благосостоянии людей. Этого, безусловно, следовало бы избежать, учитывая необходимость поддерживать конкурентоспособность экономики.
«В будущем вместо угнетающего инвестирование повышения земельного налога, было бы целесообразно сосредоточиться на активизации рынка недвижимости, где адекватное предложение будет способствовать сдерживанию цен. Тогда у молодых семей также будет больше возможностей и мотивации для накопления за счет недвижимости, что укрепило бы их стабильную связь со своей страной. Мы конкурируем с другими странами за рабочую силу и иностранные инвестиции, и поэтому благоприятная налоговая среда при выборе является сильным аргументом», – сказал Пальм.