Департамент призывает повременить с подачей налоговых деклараций

По состоянию на понедельник, 16 марта, Налогово-таможенный департамент Эстонии (MTA) вернул 151 000 млн евро переплаченного подоходного налога.

Для подачи документов есть еще время до 30 апреля.

К понедельнику, 16 марта, налоговые декларации подали 618 840 человек, из них на бумаге оформили декларации 14 468 человек. В соответствии с поданными декларациями следует вернуть 166,9 млн евро, а доплатить нужно будет 22,5 млн евро, сообщил BNS департамент.

Срок подачи налоговых деклараций 30 апреля. MTA с 26 февраля возвращает переплаченный подоходный налог людям, подавшим декларацию в электронном виде, а с 19 марта будет возвращать его людям, представившим декларацию на бумаге. Срок доплаты подоходного налога 1 октября.