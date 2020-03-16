Департамент призывает повременить с подачей налоговых деклараций

Налоговая служба призывает жителей Эстонии, в первую очередь, пожилых людей, не торопиться с подачей документов и предлагает повременить, чтобы в период пандемии коронавируса избежать ненужных сейчас контактов с окружающими. Просьба не распространяется на подачу налоговых деклараций на сайте MTA.
По состоянию на понедельник, 16 марта, Налогово-таможенный департамент Эстонии (MTA) вернул 151 000 млн евро переплаченного подоходного налога.
Для подачи документов есть еще время до 30 апреля.
К понедельнику, 16 марта, налоговые декларации подали 618 840 человек, из них на бумаге оформили декларации 14 468 человек. В соответствии с поданными декларациями следует вернуть 166,9 млн евро, а доплатить нужно будет 22,5 млн евро, сообщил BNS департамент.
Срок подачи налоговых деклараций 30 апреля. MTA с 26 февраля возвращает переплаченный подоходный налог людям, подавшим декларацию в электронном виде, а с 19 марта будет возвращать его людям, представившим декларацию на бумаге. Срок доплаты подоходного налога 1 октября.
Из получивших доходы в 2019 году не облагаемыми налогом доходами воспользовался в полной мере 41 процент, то есть 400 200 человек. В меньшем объеме, чем разрешалось, не облагаемые налогом доходы использовали 53 процента (530 000 человек), а 6,8 процента (68 500 человек) превысили допустимую сумму.