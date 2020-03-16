Пыхья-Таллинн свяжется с одинокими пенсионерами и предложит помощь

В Пыхья-Таллинне стартовала информационная кампания, адресованная одиноким пенсионерам, цель которой – информировать пожилых людей о сложившейся ситуации и о принимаемых мерах, а также выяснить, в чем они нуждаются.

«Управа Пыхья-Таллинна уделает особое внимание одиноким пенсионерам, потому что речь идет об одной из самых уязвимых групп – им тяжелее всех. Совсем недавно мы развезли им по домам «пакты помощи» с необходимыми в хозяйстве товарами. И начиная с сегодняшнего дня те сотрудники районной управы, которые были переведены в связи с чрезвычайным положением на удаленный режим работы, начнут их обзванивать. Цель – информировать их о принимаемых мерах и выяснить, в какой помощи они нуждаются», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

По его словам, районная управа работает в чрезвычайном режиме и продолжает оказывать все услуги.

«Часть соцработников отправлены работать в «домашние офисы», чтобы обеспечить бесперебойное оказание услуг и в том случае, если кто-нибудь из находящихся в конторе сотрудников заразится коронавирусом. Если число нуждающихся в помощи людей возрастет, то мы задействуем резерв сотрудников из других отделов. В случае, если интернет-магазины не смогут справиться с обслуживанием, мы готовы организовать доставку еды находящимся в карантине людям», - разъяснил Ярвелайд.

Старейшина района поблагодарил всех, кто в это сложное время протягивает руку помощи своим близким и соседям.