Пн, 16.03.2020
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  • В Тарту полиция повалила на землю мужчину, который нес бутылку в форме оружия

Фото ⟩ В Тарту полиция повалила на землю мужчину, который нес бутылку в форме оружия

Фото читателя.

ФОТО: Lugeja

Сегодня около полудня внимательный горожанин заметил, что по улицу Выру в Тарту идет человек с предметом, похожим на оружие. Полицейские, отреагировавшие на вызов, заметили соответствующего описанию человек на улице Выру около магазина, пишет Tartu Postimees.

Его задержали и обнаружили у него стеклянную бутылку в форме оружия. «При общении с окружающими выяснилось, что мужчина этим предметом никому не угрожал, и его целью не было спровоцировать страх», - сказал руководитель тартуской патрульной службы Каяр Пент. Он добавил, что мужчина был трезв и понимал, что передвигаясь с похожим на оружие предметом мог беспричинно напугать других людей.

ФОТО: lugeja

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