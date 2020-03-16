Фото ⟩ В Тарту полиция повалила на землю мужчину, который нес бутылку в форме оружия

Его задержали и обнаружили у него стеклянную бутылку в форме оружия. «При общении с окружающими выяснилось, что мужчина этим предметом никому не угрожал, и его целью не было спровоцировать страх», - сказал руководитель тартуской патрульной службы Каяр Пент. Он добавил, что мужчина был трезв и понимал, что передвигаясь с похожим на оружие предметом мог беспричинно напугать других людей.