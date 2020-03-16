Видео ⟩ Конфликты и драки на польской границе: люди хотят домой

Закрытие границ уже начало приводить к конфликтам, поскольку люди стремятся попасть домой. Как сообщил читатель Rus.Postimees Андрей, на польской границе дело дошло до драки.
Работник Андрея Олег уже более 20 часов стоит на мосту через реку Одер. Он ехал на легковой машине из Германии в Польшу, но пройти границу не смог. Через пограничный пункт в Польшу власти страны пускали только граждан Польши и имеющих там вид на жительство, рассказывает Андрей, который держит с Олегом постоянный контакт. После часов ожидания жители Эстонии, Латвии, Литвы объединились и заблокировали дорогу на мосту своими автомобилями. После чего встала вся полоса движения и теперь никто, в том числе граждане Польши не могут попасть в страну.
«На данный момент начались беспорядки на мосту через Одер. Пошли стычки, переходящие в драки. Жители Эстонии, Латвии, Литвы и других стран требуют проезда через Польшу и заблокировали дорогу. Это, в свою очередь, привело в бешенство поляков, возвращающихся домой. Дорога для них тоже заблокирована. Начались драки, потасовки, - рассказал читатель. По его словам, больше конфликтуют граждане Польши, которые не могут попасть домой.
По его словам, люди, заблокировавшие дорогу, пытаются привлечь внимание к тому, что их не пускают домой. «Они хотят, чтобы в том числе поляки почувствовали себя на их месте - быть так близко от дома, но без возможности туда попасть», - сказал он.
Дозвониться сейчас до эстонского консульства практически невозможно: очередь на звонки ничуть не меньше тех, что скопились на границах.
Андрей говорит, что сам он и его работник связывались с Министерством иностранных дел Эстонии. «Мне сегодня около 8 утра был звонок из МИД, сказали, что пробуют решить проблему, организовать конвой через Польшу. Буквально пять минут назад позвонил снова в МИД, мне честно сказали, что никаких продвижений нет. Сказали, что они стараются поляки не отвечают», - говорит Андрей.
По словам Андрея, в какой-то момент приехал какой-то польский офицер с высоким званием и начал по-русски объяснять, что люди не должны ждать на границе, что проблему пытаются решить. Однако развернуться автомобили или дать задний ход не могут.