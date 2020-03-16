Видео ⟩ Конфликты и драки на польской границе: люди хотят домой

Работник Андрея Олег уже более 20 часов стоит на мосту через реку Одер. Он ехал на легковой машине из Германии в Польшу, но пройти границу не смог. Через пограничный пункт в Польшу власти страны пускали только граждан Польши и имеющих там вид на жительство, рассказывает Андрей, который держит с Олегом постоянный контакт. После часов ожидания жители Эстонии, Латвии, Литвы объединились и заблокировали дорогу на мосту своими автомобилями. После чего встала вся полоса движения и теперь никто, в том числе граждане Польши не могут попасть в страну.

«На данный момент начались беспорядки на мосту через Одер. Пошли стычки, переходящие в драки. Жители Эстонии, Латвии, Литвы и других стран требуют проезда через Польшу и заблокировали дорогу. Это, в свою очередь, привело в бешенство поляков, возвращающихся домой. Дорога для них тоже заблокирована. Начались драки, потасовки, - рассказал читатель. По его словам, больше конфликтуют граждане Польши, которые не могут попасть домой.

По его словам, люди, заблокировавшие дорогу, пытаются привлечь внимание к тому, что их не пускают домой. «Они хотят, чтобы в том числе поляки почувствовали себя на их месте - быть так близко от дома, но без возможности туда попасть», - сказал он.

Дозвониться сейчас до эстонского консульства практически невозможно: очередь на звонки ничуть не меньше тех, что скопились на границах.

Андрей говорит, что сам он и его работник связывались с Министерством иностранных дел Эстонии. «Мне сегодня около 8 утра был звонок из МИД, сказали, что пробуют решить проблему, организовать конвой через Польшу. Буквально пять минут назад позвонил снова в МИД, мне честно сказали, что никаких продвижений нет. Сказали, что они стараются поляки не отвечают», - говорит Андрей.