Пн, 16.03.2020
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При въезде в Эстонию человеку придется две недели провести в изоляции

Юри Ратас.

ФОТО: Eero Vabamägi

Распоряжением руководителя чрезвычайного положения Юри Ратаса с завтрашнего дня вводится 14-дневное ограничение на передвижение для людей, въезжающих в Эстонию. Со дня прибытия в Эстонию человеку запрещено в течение двух недель покидать место жительства или постоянного пребывания.

Покидать место жительства или постоянного пребывания в течение двух недель после прибытия человек может только по распоряжению работника здравоохранения или полиции, а также при возникновении ситуации, угрожающей жизни или здоровью.

Из ограничений на передвижение есть исключения. Например, ограничения не распространяются на дипломатов и иностранцев, въезжающих в Эстонию в рамках международного военного сотрудничества. Также на лиц, осуществляющих транспортировку товаров и сырья, международных торговых и пассажирских перевозчиков и других перечисленных в распоряжении лиц.

Меры действуют пока распоряжение не изменится. Их необходимость оценивается каждые две недели.

Владельцы средств массовой информации должны опубликовать это распоряжение руководителя чрезвычайного положения немедленно, в неизменном виде и бесплатно. По этому поводу будет выслано официальное уведомление.

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