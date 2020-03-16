Эстонец на Бали: отдыхал бы еще две недели, но деньги кончаются

«Здесь довольно спокойно, в настоящее время в стране только восемь случаев», - описала ситуацию в понедельник эстонка, которая находится в новозеландском Окленде. Ее рейс в Эстонию должен состояться 25 марта, через десять дней. Рейс со стыковками в Дубае и Стокгольме.

«Хотя Emirates летает из Окленда в Дубай, а на данный момент - и в Стокгольм, никто не может вообразить или предсказать, что произойдет через десять дней», - сказала она, добавив, что даже из Стокгольма в Таллинн добраться сейчас кажется проблематичным.

«Конечно, проблема в том, как и вернуться домой, но для паники еще нет причины, мы не забегаем вперед», - отметила она.

Эстонец, находящийся в Пхукете (Таиланд), говорят, что ситуация там стабильная. «Местные жители ходят в масках, рестораны и магазины находятся под строгим контролем - все носят маски. Европейцы относятся к ситуации довольно легко », - сказал он.

Обратный рейс в Эстонию должен состояться в пятницу. «Но может также случиться, что придется задержаться подольше, поскольку у меня пересадка в Стамбуле», - сказал он.

Эстонец на острове Бали провел там две недели со своими двумя спутниками, и компания планировала завтра вылететь домой в Эстонию. «Но становится все более очевидным, что нам придется остаться здесь подольше», - пояснил он.

По словам мужчины, полеты через Польшу были отменены, потому что Польша закрыла свои границы. После этого у Finnair были приобретены новые билеты по маршруту Сингапур-Хельсинки-Таллинн. Но затем появились новые неприятности, ожидающие компанию. «Рейс в Таллинн был немедленно отменен», - сказал он.