Пн, 16.03.2020
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Полиция ищет пропавшего 53-летнего мужчину

Väätsa alevikus kadunuks jäänud 53-aastase Arvi.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 53-летнего Арви, который пропал в воскресенье вечером в поселке Вяэтса, Ярвамаа.

Родственники последний раз общались с ним в 21:30 прошлой ночью. Арви ушел из своего дома в Вяэтса в неизвестном направлении и не вернулся. Он может ездить на темно-сером легковом автомобиле Toyota Carina с регистрационным номером 430 BJS. Телефон Арви выключен.

Полиция собрала информацию о местах, где мужчина может находиться, и проверила их. Также полицейский патруль осмотрел Вяэтса и его окрестности, однако пропавший до сих пор не найден.

У Арви короткие коричные волосы, карие глаза и усы. Когда он уходил из дома, на нем была темная куртка, темные джины и темные кроссовки.

Полиция просит всех, кто видела Арви и/или его автомобиль, сообщить об этом по номеру 112.

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