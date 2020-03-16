Полиция ищет пропавшего 53-летнего мужчину

Родственники последний раз общались с ним в 21:30 прошлой ночью. Арви ушел из своего дома в Вяэтса в неизвестном направлении и не вернулся. Он может ездить на темно-сером легковом автомобиле Toyota Carina с регистрационным номером 430 BJS. Телефон Арви выключен.

Полиция собрала информацию о местах, где мужчина может находиться, и проверила их. Также полицейский патруль осмотрел Вяэтса и его окрестности, однако пропавший до сих пор не найден.

У Арви короткие коричные волосы, карие глаза и усы. Когда он уходил из дома, на нем была темная куртка, темные джины и темные кроссовки.